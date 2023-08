Bianca Belair ausente de la televisión indefinidamente

Bianca Belair venció a Asuka y Charlotte Flair en SummerSlam para ganar el Campeonato Femenil WWE, antes de que IYO SKY cobrara el maletín de Money in the Bank, destronándola después de tan solo 90 segundos de reinado. Luego de aquello, se desentendió de la escena titular y estuvo haciendo equipo con Charlotte Flair, luchando juntas por última vez el 18 de agosto pasado en SmackDown, tras lo cual la EST de WWE no ha sido visto en televisión.

► Bianca Belair se tomará un tiempo libre

Sean Ross Sapp informó recientemente vía Fightful Select que Bianca Belair fue retirada de la televisión de la WWE por el momento. Esto debería explicar su reciente ausencia en la televisión, misma que se produjo luego de ser atacada tras bastidores por las miembros de Damage CTRL, quienes concentraron su ataque en su rodilla, misma que estaba resultando afectada desde el pasado SummerSlam. El informe continuó señalando que Bianca Belair ha sido descartada de la televisión de la WWE por el momento y se tomará un tiempo libre, sin precisar la duracion.

“Se planeó que Belair tomara un tiempo libre y se tuvo en cuenta de manera creativa. Sin embargo, hemos escuchado cosas diferentes sobre cuánto tiempo podría estar fuera, desde unas pocas semanas (menos de un mes) hasta posiblemente tres meses. Le informaremos sobre lo último que escuchemos sobre su ausencia”.

Si bien Bianca Belair ha sido retirada momentáneamente de la televisión, su esposo Montez Ford continuará apareciendo junto a Angelo Dawkins y Bobby Lashley cada viernes, en lo que se prevé que sea una evolución en su personaje. Mientras tanto, WWE seguirá transmitiendo los comerciales de Bianca Belair para Slim Jim y Snickers.