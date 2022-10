Beneil Dariush y su próximo rival

Beneil Dariush está listo para pasar a la siguiente tras su victoria en el UFC 280. La división de los pesos ligeros de la UFC es, sin duda, la más poblada de la UFC.

Con un nuevo campeón en la cima, existe la posibilidad de que los cinco mejores luchadores se enfrenten entre sí y clasifiquen el talento mientras el campeón está ocupado con el rey de la libra por libra. Dariush habló con el podcast de Submission Radio sobre lo que podría ser lo siguiente para él.

«Si tengo a alguien con quien luchar vendrá, que es (UFC 284), el 11 de febrero, ¿verdad? Estoy un poco emocionado por ello, me encantaría ir a Australia y (luchar) allí. Me gustaría ir allí y quiero luchar contra alguien bueno, idealmente. La verdadera pregunta es, ¿quién? … Charles sería genial, pero ¿estará Charles preparado? ¿Va a estar en la mentalidad de querer pelear de nuevo? Si no es Charles, voy a ser honesto, no estoy seguro de que los cinco primeros están realmente interesados. Dustin Poirier y Michael Chandler, si uno de ellos gana, no creo que quieran enfrentarse a mí».

Chandler y Poirier se enfrentarán en el UFC 281 en Nueva York el 12 de noviembre. El ganador podría entrar perfectamente en los planes de Dariush, pero no se sabe si querrán pelear tan pronto o si las lesiones podrían impedir los enfrentamientos. También mencionó que aunque Justin Gaethje es un peleador de alto rango, preferiría no enfrentarse a él fuera de una pelea por el título ya que los dos son amigos.

«No sé quién es el tipo correcto. Voy a empezar a preguntarles a ustedes… ¿Quién creen que podría vencerme? Ese es el tipo con el que quiero pelear«, dijo Dariush antes de que Rafael Fiziev saliera a relucir como posible rival. «Fiziev… es bueno, tío. A mí también me gusta esa pelea. Pero ya veremos, no odio esa pelea. Lo ideal sería que Charles fuera mejor».