Un enfrentamiento largamente discutido entre los contendientes de peso ligero de la UFC Beneil Dariush y Dustin Poirier estaba aparentemente sobre la mesa para el último trimestre de 2023.

Dariush, que actualmente ocupa el puesto # 4 en 155 libras, buscará recuperarse de su revés contra Charles Oliveira el próximo fin de semana. El estadounidense de origen iraní fue detenido por «Do Bronx» en un asalto en el UFC 289 de pago por evento celebrado en Vancouver el pasado mes de junio.

En su intento por recuperarse antes de que acabe el año, Dariush compartirá la jaula con el prometedor Arman Tsarukyan en la pelea estelar de la UFC Fight Night, que se celebrará en Austin, Texas, el 2 de diciembre. Sin embargo, resulta que el ruso armenio no era el único rival…

► Dariush revela que se habla de un enfrentamiento con Poirier en UFC 295

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Dariush habló sobre el retraso en hacer oficial su regreso contra Tsarukyan.

El luchador de 34 años reveló que se le ofrecieron dos fechas para una pelea contra el ex campeón interino de alto rango Dustin Poirier, incluso para el reciente evento UFC 295 en el Madison Square Garden.

«En realidad recibí una llamada para la posibilidad de pelear contra Dustin Poirier hace un par de semanas en (UFC 295)«, dijo Dariush. «Me llamaron para eso y me dijeron: ‘¿Estarías dispuesto?’. Y yo dije: ‘Sí, por supuesto. Mi peso es bueno. Obviamente, ahora estoy en el campamento’… No se materializó.

«Entonces me llamaron de nuevo y me dijeron: ‘Bueno, ¿qué pasa con Dustin Poirier para el 2 de diciembre? Y yo dije: ‘De acuerdo’ … No se materializó«, continuó Dariush. «Después me llamaron y me dijeron: ‘De acuerdo, vamos a seguir con Arman y serán cinco asaltos’. … Nunca escucho a la otra parte, así que no me gusta hablar… No estoy muy seguro de lo que pasó con Dustin«.

A pesar de perderse un ansiado enfrentamiento con «The Diamond», que ha sido un pilar hacia la cima de la escalera de peso ligero y compitió por el título en dos ocasiones, Dariush piensa que en realidad ha aterrizado en una tarea más difícil.

«Dustin tiene más sentido en términos de clasificación, en términos de visibilidad, en términos de todo», continuó Dariush. «Pero, sobre el papel, creo que Arman es un luchador más duro. Tiene mejores habilidades de agarre, es más joven y yo diría que tiene más hambre. Es sólo que, sobre el papel, es un luchador más duro. Si hablamos de visibilidad, yo elegiría a Dustin Poirier. Si hablamos de quién es el desafío más duro, elegiría a Arman Tsarukyan».

Tsarukyan lleva mucho tiempo entre los líderes de la creciente hornada de nuevos contendientes en las 155 libras. Al haber conseguido por fin un rival entre los cinco mejores por decisión, espera dar un paso considerable hacia la revancha contra el actual campeón, Islam Makhachev.

Sin embargo, al no haber podido enfrentarse al campeón daguestaní por su derrota a manos de Oliveira, Dariush aspira a alcanzar por primera vez la gloria del campeonato.