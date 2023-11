Cartel definitivo de Survivor Series: WarGames 2023

Como único combate individual sin campeonato de por medio en Survivor Series: WarGames 2023, Carlito iba a vengar el ataque de Santos Escobar contra Rey Mysterio ocurrido hace un par de semanas, pero el Hijo del Fantasma siempre va dos pasos por delante de sus rivales. Y anoche durante SmackDown lo demostró.

Carlito quedó tan dolorido tras el encontronazo con un Escobar sin piedad ni honor, golpeándolo por la espalda, que Nick Aldis quiso cancelar el duelo previsto para hoy. Pero Dragon Lee acabó haciendo el salve y pidiendo al Gerente General de SmackDown servir como sustituto del «Caribean Cool». Deseo concedido.

Enorme exposición de la que gozará Dragon Lee esta noche, pues será su estreno en un evento premium del elenco principal de WWE. Y Survivor Series no supone una cita cualquiera. Lógicamente, potencial «show stealer».

Desde la Allstate Arena de Rosemont (Illinois, EEUU), WWE presenta hoy sábado 25 de noviembre su segunda entrega de Survivor Series: WarGames, cuyo menú luchístico, ahora sí, habría quedado definido.

This one might steal the show.



After attacks by @EscobarWWE have left @reymysterio and @Litocolon279 sidelined due to injury, @dragonlee95 will step up and take on Escobar TOMORROW at #SurvivorSeries! pic.twitter.com/CYYC3ehDf6