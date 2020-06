El ex peso welter de UFC Ben Askren cree que Jon Jones debería recibir un sueldo más alto, pero puede estar luchando una batalla cuesta arriba.

Jones y el UFC están en desacuerdo. Jones expresó interés en una pelea de peso completo con Francis Ngannou. "Bones" sintió que debería ser compensado más por hacer un cambio en la clase de peso. Las cosas se fueron rápidamente después de que Jones y el UFC hablaran. Jones dijo que la promoción no estaba dispuesta a aumentar su salario, mientras que el presidente de UFC, Dana White, afirmó que "Bones" exigió ganar el dinero de Deontay Wilder.

Ben Askren: "Jon Jones probablemente vale más de lo que UFC le está pagando"

Ben Askren recurrió a su cuenta de Twitter para dar su opinión sobre los problemas de Jones con el UFC.

That being said he will have a really tough time forcing their hand into paying him more. — Anhyzer Askren (@Benaskren) May 31, 2020

"Sí, creo que Jon Jones probablemente vale más de lo que UFC le está pagando".

"Dicho esto, tendrá dificultades para obligarlos a pagarle más".

Despite the fact that @ufc needs stars more right now that ever is weighed against their historic resistance to give pay bumps when pushed — Anhyzer Askren (@Benaskren) May 31, 2020

"A pesar de que UFC necesita estrellas más en este momento [que] nunca, se compara con su resistencia histórica para dar aumentos salariales cuando se les presiona".

El intercambio entre Jones y el presidente de UFC, Dana White, no ha sido un espectáculo agradable. Jones dijo que White se propuso dañar aún más su reputación. El jefe de UFC respondió diciendo que Jones ha hecho un "muy buen trabajo" empañando su propio legado . Jones siguió sugiriendo que desocupe su título de peso semipesado de UFC.

Jones fue visto por última vez en acción en febrero. Puso su campeonato de peso semicompleto de UFC en la línea contra Dominick Reyes. La pelea fue a la distancia y Jones obtuvo la victoria por decisión unánime. Muchos sintieron que Reyes debería haber recibido el visto bueno.

Antes de que Jones escupiera con el UFC, se esperaba que chocara con Reyes en una revancha o con Jan Blachowicz. Si Jones se apega a sus armas al renunciar al oro de 205 libras, las cosas se pondrán turbias en términos del futuro de lucha de "Bones".