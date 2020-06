Reina el caos en Estados Unidos. Y no es por la pandemia de este coronavirus. Sino por el asesinato de George Floyd en un caso de abuso y exceso de fuerza policial. Esto ha generado una gran cantidad de protestas, incendios y saqueos por todo el país, lo cual está siendo aprobado por mucha gente como nunca antes. Sin embargo, Jaxron Ryker, de The Forgotten Sons, se metió en problemas con muchos de sus fans y sus colegas a causa del apoyo que hizo público hacia Donald Trump.

► Batista vs Jaxson Ryker en Twitter

Lo anterior, luego de que este ordenara un toque de queda en el que quien lo incumpla irá a la cárcel, y además, amenazara con enviar al ejército a las calles para controlar las protestas.

Thankful for the @POTUS we have! God bless America. Built of freedom. Forgotten No More — Jaxson Ryker (@JaxsonRykerWWE) June 1, 2020

"¡Agradecido por el Presidente que tenemos! Dios bendiga América. Construida de libertad. Nunca más olvidada".

I’m just keeping him nameless because he’s a sorry ass motherfucker who I refuse to let ride my coattails. He gets no love from me. He gets no rub from me. And if he would like to discuss it in person we have enough mutual acquaintances that he will be able to find me easily. https://t.co/IW25S376L4 — Super Duper Dave Bautista (@DaveBautista) June 2, 2020

"Mi colega tuvo el descaro de publicar ese tuit ignorante. Apoya a un presidente falso que incita a la violencia y posa con Biblias como si fuera un ser humano decente. Uno que habla como un dictador mientras la gente está siendo gaseada en las calles.

"Me reservo nombre porque es un desgraciado hipo de pu** al que me niego a dejar que se vuelva famoso a costillas mías. No recibe amor de mi parte. No interferiré con él. Y si a él le gustaría discutirlo en persona, tenemos suficientes conocidos mutuos para que pueda encontrarme fácilmente".

Steve Cutler y Wesley Blake, compañeros de Ryker, también expresaron su opinión, reprobando su postura:

It shouldn’t matter your race or however you identify, we are ALL human beings and ALL deserve to be equal. #JusticeForGeorgeFloyd — Steve Cutler (@SteveCutlerWWE) June 2, 2020

"Aunque hago parte de un equipo de lucha con él, soy una persona con mis propias opiniones, mis propios pensamientos y mis propias creencias. Me duele ver lo que está pasando en el mundo. Peleo por la libertad de nuestro país y de TODAS las personas que vivimos aquí. No debería de importar tu raza o cómo te identifiques, TODOS somos seres humanos y TODOS merecemos ser iguales".

politely — HANGMAN PAGE (@theAdamPage) June 2, 2020

"Por favor, tal vez cortésmente cállate la pu** boca".

On top of 8 black nieces, nephews, as well as a black brother-in-law. Trump and the Gov't need to be broken down and this Gov't needs to fall and change for the better.

I now know where you stand and where you will be when the fight breaks out. You'll be on the other side. — Qxyn34 (@Tre34qxyn) June 2, 2020

"Es triste tener que ingresar a Twitter y ver que mi propio hermano biológico de sangre está de acuerdo con la mie*** que sale del pozo de mie*** de Donald Trump. Estoy oficialmente avergonzada. La misma madre, diferente padre... estoy con mis hermanas y hermanos negros en esto. Esto duele.

"Junto con 8 sobrinas y sobrinos negros, así como un cuñado negro. Trump y el gobierno deben romperse; este gobierno debe caer y cambiar para mejor. Ahora sé de qué parte estás parado y dónde estarás cuando estalle la pelea. Estarás del otro lado".

I’m thankful you posted this because I’m now aware of what you stand for. When black brothers and sisters are crying, you praise someone that refuses to acknowledge their hurt. https://t.co/O4xm5L3Rpl — Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) June 2, 2020

"Estoy agradecido de que hayas publicado esto porque ahora sé lo que representas. Mientras las hermanas y hermanos negros están llorando, tú elogias a alguien que se niega a reconocer su dolor".

I get you’re a “bad guy” on tv. And I’m HOPING that’s all this is. Even then, that ain’t it. But if this is actually your true thoughts - I’ll be really sad, man. 😔 https://t.co/9unml5rsiY — Pretty Ricky (@KingRicochet) June 2, 2020

"Entiendo que seas un tipo malo en televisión. Y espero que de eso sea que se trate todo esto. Pero si ese es tu pensamiento real, estaré muy triste, hombre".

The freedom you speak of entitles you to speak your mind all you want. I’m not here to argue that. I just really need to tell you that I think you pushing your shitty wrestling catchphrase as all of this is happening is absolutely fucking pathetic. Good night. https://t.co/d34xdOXZr6 — Kevin (@FightOwensFight) June 2, 2020

"La libertad de la que hablas te da derecho a decir lo que quieras. No estoy aquí para discutir eso. Realmente solamente necesito decirte que yo creo que promover y empujar tu catchphrase luchística en medio de todo lo que está pasando, es absoluta y jodidamente patético".

Literally built on oppression. https://t.co/yi26CWPgz6 — Sami Zayn (@SamiZayn) June 2, 2020

"Estados Unidos está construido, literalmente, sobre la opresión".

I think this guy likes to do that pic.twitter.com/IsYjTVKpST — Future Joey (@JoeyJohnela) June 2, 2020

— Alguien se va a pegar una buena mier** en tu bolsa.

— Creo que a este muchacho le gusta hacer eso.