Belfort y un posible combate de box con Logan Paul

Vitor Belfort no ve más MMA en su futuro y prefiere centrarse en combates de boxeo o de reglas híbridas que sólo impliquen golpes.

El principal objetivo de Belfort, ex campeón de la UFC de 46 años, en esta etapa es “compartir el ring con alguien que haya causado impacto”. Eso incluye a otras leyendas de las MMA, influyentes advenedizos convertidos en boxeadores y algunos de los mayores agentes libres que existen.

Recién salido de su victoria por decisión unánime sobre Ronaldo Souza en el evento co-principal de Gamebred Boxing 4 el pasado fin de semana en Milwaukee, Wisconsin, “The Phenom” reveló a MMA Junkie una serie de enfrentamientos en los que está interesado, ya que busca volver a la acción del boxeo a finales de este año.

“Logan Paul es una pelea que realmente me gustaría. Creo que los hermanos Paul me evitan mucho. Pero me encantaría pelear con uno de ellos. … Si uno de estos tipos es lo suficientemente hombre como para pelear conmigo, y demuestro que me lo merezco”

“En realidad, tienen que pagarme mucho dinero para pelear contra ellos. He oído que está lanzando un montón de dinero a Nate Díaz, y Nate Díaz está diciendo que no. Así que Logan Paul, ven y pelea conmigo. Puedo pelear contra los dos en la misma noche si ustedes quieren. Podemos hacerlo. Podemos batir récords de pago por evento“.