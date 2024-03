Becky Lynch reacciona al «Stinkface» de Rhea Ripley

Recientemente Rhea Ripley estuvo inundando las redes sociales con un vídeo que se viralizó de un «Stinkface» que le hizo a Nia Jax.

Lo anterior pasó en un evento no televisado en Springfiel, Illinois.

Lo que pasa, es que en homenaje a Rikishi del clan Anoa’i, Jax—la también prima de The Rock—le calienta la cara a sus rivales con sus glúteos, mientras están sentados en el esquinero.

Pues bien, Ripley se la devolvió.

En redes sociales varios usuarios empezaron a compartir el vídeo, algunos impulsados por el mero morbo.

Lo cual no le gustó a Becky Lynch y esto fue lo que dijo.

Mientras hablaba con Steve Fall, Lynch considera que al hacerse viral ese clip, le están dando un mensaje erróneo al público.

«Es una lástima que estemos hablando de eso. Cuando pienso en la cantidad de mujeres que en un momento luchaban contra ese tipo de cosas, como, eso era lo que se les obligaba a hacer en combates de dos minutos. Tal vez soy un poco rígida y desilusionada porque esto es lo que tuve que combatir.

«Por supuesto, a todos les encanta, y es genial y es atrevido. Pero si soy una niña sentada en la multitud, y si tengo a mi hija, y ella ve eso va a pensar que eso es lo que necesita ser si es una luchadora profesional. Y eso es lo que está obteniendo una reacción y si soy una chica que ha crecido y quiere ser luchadora profesional, y lo veo pensaré: ‘oh bueno, eso es lo que obtiene una reacción’

«Y eso es de lo que la gente está hablando. Y eso es lo que estamos publicando en las redes sociales, y seguimos y hasta la compañía lo hace y lo impulsa.

«Entonces eso es lo que se impulsa y entonces no se me toma en serio por lo que hago en el ring. Por la persona que soy y mi mentalidad. No, se trata solo de mi cuerpo. Se trata de cómo se ve. Y se trata de cumplir fantasías de un montón de hombres en la multitud, y deja de ser sobre el arte, deja de ser sobre eso. Y luché tanto tiempo para cambiar eso y así que cuando hablo de eso, y cuando me veo obligada a responder sobre eso, pienso que simplemente es una mierda. Simplemente es una mierda.»