Nick Aldis: «Hay muchas huellas de TNA en WWE»

Trabajó en TNA, la NWA y una variedad de promociones independientes antes de llegar a la WWE, donde fue primero productor y ahora Gerente General de SmackDown. Hablamos de Nick Aldis. Después de un tiempo considerable en el imperio de la lucha libre profesional, comparte cómo es el ambiente tras bastidores.

► La atmósfera en el backstage de WWE

«Parte de la razón por la que la empresa está funcionando tan bien es porque hay una verdadera riqueza de experiencia, y lo digo en el sentido de que, entre bastidores, hay muchas huellas de TNA, y creo que eso es beneficioso porque para mí, desarrollé gran parte de mi conjunto de habilidades trabajando con recursos limitados, especialmente con la NWA. ¿Cómo podía sacarle el máximo provecho a esto, si no tengo este gran equipo de personas, si no tengo la capacidad de enviar esto a ese departamento y ellos harán esto y aquello con ello y luego produciremos esta cosa y luego podremos ir a este lugar y filmar esto, no, tenemos que averiguar cómo arrancar esto, verdad? Raw fue en Chicago la otra noche, y Cody lo mencionó como, ‘Chicago ha sido muy amable conmigo’. Una línea de tiempo de seis años regresando a lo que él y yo pudimos lograr allí. Es como si hubiera valor en tener gente a tu alrededor que haya podido exprimir al máximo cada oportunidad.

«Obviamente, necesitas personas que estén familiarizadas con la forma en que WWE hace las cosas, porque necesitas personas que maximicen ese sistema. Para mí, todavía estoy descubriendo, ‘¿Tenemos una persona para eso?’ Porque mi instinto sigue siendo resolverlo por mí mismo, pero es como, no, no, hay un tipo para eso, simplemente puedes preguntarle. Al mismo tiempo, tener a todos estos diferentes tipos, como Abyss, está ahí, Bobby Roode está ahí, Shane Helms está ahí, Petey Williams está ahí, Davari está ahí. Son todos tipos que han logrado cosas en todos los niveles de recursos, como sabemos cómo manejar una crisis, sabemos cómo sacarle el máximo provecho a algo cuando cae en nuestro regazo, sabemos cómo sacarle el máximo provecho a algo incluso si no parece ser mucho. Todas esas son habilidades que podemos usar para hacer el mejor programa posible, y luego conectas eso a esta fuente de energía y esta increíble cantidad de recursos y los ingresos que la empresa está generando. Sé que es un cliché, pero, el cielo es el límite«, explica Aldis en Gabby AF.