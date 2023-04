Becky Lynch hace un recuento de su carrera en WWE

Becky Lynch sigue siendo una de las Superestrellas más importantes de la WWE, habiéndose labrado su camino hacia la escena principal durante los últimos años. Esto, sumado al hecho de que es una de las luchadoras más queridas por el público, Lynch continúa brillando con luz propia, aunque sabe que esto no podrá durar para siempre y que algún día tendrá que colgar los botines.

► Becky Lynch quiere incursionar en la actuación cuando se retire

Durante una entrevista reciente en Know Mercy con Stephen A. Smith, Becky Lynch reflexionó sobre su carrera de 20 años en la lucha libre profesional, y confesó que es consciente del hecho de que su carrera de lucha libre profesional no durará para siempre, ya que su cuerpo finalmente dirá basta. De hecho, The Man reveló los planes que tiene una vez que llegue el momento de retirarse de la competición.

“No va a durar para siempre, así que tienes que disfrutarlo. Pero a veces es difícil. A veces es difícil porque te duele el cuerpo”.

“Habrá un día en el que no podré salir frente a 80 mil personas gritando mi nombre y en WrestleMania. Entonces, debo comenzar a pensar ‘¿Cuál es ese plan de retiro?’

Obtuve mi título en actuación, y eso es algo que siempre quiero hacer. Creo que actuar en general solo enciende un fuego en mí.”

En el campo de la actuación, Becky Lynch ya hizo algunas apariciones como el ícono musical de los 80, Cyndi Lauper, en ‘Young Rock’, por lo que ya cuenta con cierta experiencia, y que podría irla puliendo con el pasar de los años.

En WrestleMania 39, Becky Lynch, Lita y Trish Stratus vencieron a Bayley, Dakota Kai e IYO SKY, y ahora está enfocada en afrontar una nueva defensa de su Campeonato Femenil de Parejas WWE —junto a Lita— cuado la próxima semana se enfrenten a Liv Morgan y Raquel Rodríguez, quienes se ganaron ese derecho en el reciente Monday Night Raw.