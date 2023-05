BASARA: “Basara 218” Takumi Tsukamoto se corona

“Basara 218” fue la función que la empresa BASARA presentó en el Takashimadaira Kumin Center de la capital japonesa.

► “Basara 218”

KUBITO no pudo estar en el show debido a problemas de salud relacionados con su páncreas. Estará fuera de acción por el momento

Isami Kodaka invitó a Kaz Hayashi a participar por primera vez en una función de Basara, y éste, emocionado, elogió a Kodaka llamándolo un tesoro del mundo de la lucha libre profesional. Los dos integraron una dupla interesante que dominó a Daichi Kazato y Tsutomu Oosugi.

En lucha individual, FUMA amenazó a Ryota Nakatsu y al réferi con un mosquete antes de su encuentro.

Como Masato Kamino estará fuera por una lesión en la rodilla, se determinó que dos duplas se disputarían el Campeonato de Parejas IRON FIST de forma interina. Sento Minzoku (Daiki Shimomura y Minoru Fujita) fue el equipo que triunfó ante Antonio Honda y Trans Am Hiroshi. Shimomura y Fujita no saben si tendrán que esperar hasta que Masato Kamino regrese de la lesión para hacer el combate de unificación o si pueden defender el título interino antes de eso.

En el turno principal, Takumi Tsukamoto se proclamó nuevo Campeón Union MAX por segunda ocasión, tras vencer a Banana Senga. Tsukamoto dijo que ganó mucha experiencia en los últimos tres años desde su anterior reinado. Ahora quiere romper el récord de más defensas con éste cinturón.

Los resultados completos son:

BASARA “BASARA 218 ~ TAKAGARI 17”, 13.05.2023

Tokyo Takashimadaira Kumin Center

1. Takato Nakano, Yasu Urano y Fuminori Abe vencieron a SAGAT, Lil Kraken y Akiyori Takizawa (13:27) con la Takagari de Nakano sobre Kraken.

2. Isami Kodaka y Kaz Hayashi derrotaron a Daichi Kazato y Tsutomu Oosugi (8:31) con un Final Cut de Hayashi sobre Kazato.

3. FUMA venció a Ryota Nakatsu (12:07) con un Cross Armbreaker.

4. IRON FIST Interim Tag Team Title, Decision Match: Daiki Shimomura y Minoru Fujita (c) derrotaron a Trans Am ★ Hiroshi y Antonio Honda (15:20) con un Tombstone Piledriver de Fujita sobre Hiroshi – conquistando el título interino.

5. Union MAX Title: Takumi Tsukamoto venció a Banana Senga (c) (18:21) con un High-Angle Backslide – conquistando el título