BASARA: «Basara 216» Banana Senga retiene

«Basara 216» fue la función que la empresa independiente Basara presentó desde el Shin-Kiba 1st RING.

► «Basara 216»

Después del combate inaugural, Gouma Ryu se acercó a Ryota Nakatsu y le entregó dinero para que estuviera en su rincón en su combate contra Isami Kodaka. Nakatsu aceptó e interfirió brevemente en el partido posterior.

La batalla entre Isami Kodaka y Gouma Ryu tenía una regla especial adjunta. Quien primero dijera «lo siento» perdería. Esto originó que Kodaka y Ryu se exigieran a los demás luchadores que se disculparan mientras se ponían en diferentes agarres. Ryu terminó cansándose e intentó que Kodaka se disculpara por ponerlo en esta situación. En cambio, Kodaka dijo que estaba bien y le pidió que siguiera luchando. Ryu entendió y se disculpó, perdiendo el partido en el proceso

La primera vez que Aijin Tag (Masato Kamino y Takato Nakano) fueron Campeones de Parejas IRON FIST, su reinado solo duró una defensa. Esta vez superaron esto y Takato Nakano se siente motivado, para que junto a Masato Kamino puedan llegar a 10 defensas. Vencieron al equipo Tochigi de Lil’ Kraken y Leo Isaka . Los retadores esperaban el resultado, pero hicieron un buen trabajo formando equipo por primera vez. A Isaka le gustaría quedarse en BASARA y hacer equipo con Kraken una vez más.

En el turno principal, Banana Senga logró la primera defensa del Campeonato Union MAX dominando a SAGAT. Senga señaló que está tratando de aumentar de peso y superar los 100 kg. El siguiente rival de Senga, Takumi Tsukamoto ingresó al ring y confirmó que su desafío se llevará a efecto el 13 de mayo.

Los resultados completos son:

BASARA «BASARA 216 ~ KOO», 18.04.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Ryota Nakatsu, Takumi Tsukamoto y Yasu Urano vencieron a Trans Am ★ Hiroshi, Tsutomu Oosugi y Daichi Kazato (10:21) con un V Slider de Nakatsu sobre Kazato.

2. FUMA y KUBITO derrotaron a Minoru Fujita y Daiki Shimomura (13:13) con un HEAVY METAL ANTHEM de FUMA sobre Shimomura.

3. Isami Kodaka venció a Ryu Gouma (13:55) con la «I am Sorry».

4. IRON FIST Tag Team Title: Masato Kamino y Takato Nakano (c) derrotaron a Leo Isaka y Lil Kraken (16:40) con un Lariat de Kamino sobre Kraken defendiendo el título.

5. Union MAX Title: Banana Senga (c) venció a SAGAT (18:23) con la Koryu defendiendo el título