Bajo la marca “Lionheart Wrestling Association” llega a Kissimmee, Florida lo mejor de la lucha libre mundial

(Kissimmee, Florida, miércoles, 6 de diciembre de 2022) –Una evolución en la lucha libre es la que desea realizar el equipo de trabajo de la “Lionheart Wrestling Association”, liderados por Germán M. Figueroa Sullivan, mejor conocido como el luchador oriundo de Ponce, Puerto Rico, “El León” Apolo. Por lo que ya han comenzado a promocionar su primer evento llamado, Génesis, a llevarse a cabo el sábado, 7 de enero de 2023, a las 7:00 de la noche, en el Kissimmee Civic Center, en la ciudad de Kissimmee, Florida.

Figueroa Sullivan informó que la empresa llega con la intención de presentar un modelo de negocio diferente al tradicional, distinto a la mayoría de las empresas independientes. El proyecto ya cuenta con socios como Robles Promotions en México, en la India, Medio Oriente y el Caribe, entre otros. Desde ya tienen confirmadas fechas en New Jersey y Delaware.

El cartel se está confeccionando de la siguiente manera: En el evento estelar, desde Puerto Rico, Carlito Caribbean Cool se mide a Alberto “El Patrón” (México); en otra estelar, The Boogeyman (ex WWE) choca contra El León de Ponce, Apolo; encuentro en parejas de naciones, cuando Apolo Jr. (Puerto Rico) se une a Cha Cha Charlie (República Dominicana) para para enfrentar Pablo Marquez (Ecuador) y al “TexMex” Tejano Jr. (México); en lucha de enanitos, Gallito vs Guapito; lucha en parejas, Controversial Inc. (Salazar y Señor C) chocan con El Toro Salvaje y LMJ; encuentro femenino, La Brava se mide a la campeona femenil de Robles Promotions, La Baronessa; en un “Three Way Dance”, Ricky Razor choca con Vinny Mack y Romeo Quevedo; en un choque de parejas, de la famosa dinastía samoana, Savage of Samoa vs Brothers at Arms; Thom Lathimer (TNA) se mide a Joey Osbourne y otras grandes sorpresas.

Ringside $30.00, “General Admission” $20.00, niños menores de 11 años entran GRATIS acompañados por un adulto (Solo para Entrada General). Boletos a la venta en: https://www.eventbrite.com/e/genesis-tickets-461229910077?aff=ebdssbdestsearch.

Más información en Facebook, Instagram y YouTube como Lionheart Wrestling Association.