Tanto William Regal como All Elite Wrestling van a seguir adelante después de que su relación laboral quede atrás. Ya sabemos que el ex luchador y mánager británico va a volver a WWE para retomar su trabajo en NXT, una marca distinta de la que era cuando fue despedido pero eso no será un problema. Al mismo tiempo, ¿qué pasará con la compañía luchística? O más bien, con el Blackpool Combat Club. Porque Bryan Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta pierden a quien hasta ahora había sido el capitán del barco; aunque «MOX» quizá no lo eche de menos tras su traición.

► ¿Nigel McGuinness sustituirá a William Regal?

«A los miembros de Blackpool Combat Club. Mi canción favorita hecha por mi banda favorita, quienes, de alguna manera, supieron cuando era niño escribir la historia que es mi vida. Ha sido un placer, compañeros. Nos encontraremos de nuevo…«. William Regal les dedicaba recientemente estas palabras de despedida a la facción y ahora es Wheeler Yuta quien se pronuncia. Durante su reciente entrevista en el Battlegrounds Podcast, el Campeón ROH Pure se muestra abierto a la posibilidad de que sea Nigel McGuinness el nuevo mánager del equipo. Aunque no descarta seguir sin uno.

“Creo que Nigel es increíble, pero creo que lo que probablemente terminaremos haciendo con el BCC es simplemente sacarlo adelante nosotros mismos. Ya hemos aprendido mucho, y ahora nos toca a nosotros tres continuar ayudándome a seguir siendo mis mentores. Escuchaste a Regal decirlo él mismo. Así que creo que probablemente seremos nosotros cuatro de ahora en adelante, pero veremos dónde termina.

“Ciertamente no lo descarto. Como dije, Nigel es genial, y creo que su estilo, obviamente ya no está activo, pero su estilo encaja muy bien con lo que estábamos haciendo. Así que sí, creo que es genial. Pero creo que por ahora, seremos nosotros cuatro”.