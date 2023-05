AWG: «Step 17» En busca de una retadora

La empresa femenina Actwres girl’Z llegó al Shin-Kiba 1st RING con su función denominada «Step 17».

► «Step 17»

Dio inicio el torneo para buscar retadora al Campeonato AWG, actualmente en poder de Miku Aono. En el primer combate eliminatorio, Kyoka Iwai dio cuenta de Marino Saihara en casi ocho minutos de refriega.

A continuación, CHIAKI avanzó a la siguiente ronda dejando en el camino a Sakura Mizushima.

En el turno principal, se dio una triple amenaza de parejas, donde Asahi y Misa Matsui resultaron ganadoras dominando a los equipos de Mari y Miku Aono y a Kouki y Natsuki.

Los resultados completos son:

AWG «Step 17», 21.04.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Handicap Match: Act Yasukawa, Ayano Irie y Nene Arahata (c/Wild Bunny) vencieron a Asako Mia, Naho Yamada, Naru y Yufa (12:15)

2. Kira An y MARU derrotaron a Chika Goto y Natsumi Sumikawa (11:28).

3. AWG Title #1 Contendership Tournament First Round: Kyoka Iwai venció a Marino Saihara (7:49).

4. AWG Title #1 Contendership Tournament First Round: CHIAKI derrotó a Sakura Mizushima (8:47).

5. Three Way Tag Team: Asahi y Misa Matsui vencieron a Mari y Miku Aono y a Kouki y Natsuki. (15:25).