Austin Theory retiene el título con ayuda de Logan Paul

En la lucha semifinal del PPV Elimination Chamber 2023, se llevó a cabo un combate dentro de la Cámara de la Eliminación en donde Austin Theory puso en juego el Campeonato de los Estados Unidos WWE en contra de Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest y Montez Ford.

Tras más de 31 minutos de combate, el actual monarca logró retener su título. Una de las acciones más destacadas del combate fue cuando Montez Ford se arrojó desde lo alto de la estructura de acero:

😲😲😲😲😲😲😲😲@MontezFordWWE dove off the top of the Elimination Chamber onto his opponents!#WWEChamber #USTitle pic.twitter.com/n4Y9aNB6F5

— WWE (@WWE) February 19, 2023