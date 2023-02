Meses de una intensa historia con The Bloodline llegó a su punto cumbre en Elimination Chamber, con alianzas rotas, tensión en la agrupación y muchos retos, Roman Reigns y Sami Zayn se enfrentaron por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE.

Sami traicionó a Roman tras ser presionado por la agrupación por semanas, además de ser obligado a lastimar a su mejor amigo Kevin Owens.

La alianza se rompió pese a todo lo que hizo Sami por The Bloodline, y el canadiense pidió una lucha por el Campeonato Universal Indiscutido, duelo que se dio en el Live Event Premium previo a WrestleMania 39.

► Sami Zayn buscó hacer historia ante Roman Reigns

Roman inició el combate muy confiado, mientras que Sami lucía algo nervioso, aunque disfrutando el apoyo de la afición.

Ambos luchadores comenzaron con muestras de fuerza aplicando candados, hasta que el Jefe Tribal con un golpe mandó a su rival suelo, mientras se burlaba. Aunque Sami consiguió responder lanzando afuera del ring al campeón y conectó un vuelo.

Zayn estuvo golpeando a Reigns poniendo en aprietos a la Cabeza de la Mesa; sin embargo, pronto consiguió reaccionar y más que buscar rendirlo empezó a golpearlo intentando humillarlo. Incluso empezó a gritarle a la esposa de Sami, para que la humillación fuera mayor.

Sami pudo contestar y con movimientos rápidos tomó el control del encuentro y consiguió poner en mal momento al monarca de WWE. Pese a que Roman intentó reaccionar, el canadiense consiguió poner en predicamento a Reigns, al conectarle una poderosa desnucadora desde las alturas.

Las cosas fueron tensas, pues Roman cada que reaccionaba abusaba de alguna forma de esto burándose; pero ni un superpunch de sorpresa hizo que Sami fuera derrotado.

Las cosas estuvieron subiendo de intensidad y Sami conectó varios golpes poderosos, incluyendo un spear y un Superman Punch de parte de Sami, complementado por una patada que parecía que poner punto final al combate.

El canadiense sacó todo su arsenal y se arriesgó de más, sorprendiendo a Roman, quien no podía creer lo que pasaba. Sami siguió atacando y tuvo a Reigns en la línea, y parecía que la victorua podría llegar pronto, pero el campeón no se rendía.

Accidentalmente el réferi quedó noqueado, por lo que cuando Sami conectó una patada, nadie pudo contar los tres segundos, pese a que Roman quedó noqueado.

Sami no podía creer lo que pasaba y eso fue aprovechado por Jimmy Uso que atacó a Zayn con varios golpes, el Uso puso al Jefe Tribal sobre el canadiense, pero de forma impresionante rompió el conteo.

La lucha continuó con ambos gladiadores dando y recibiendo golpes. Sami noqueó a Jimmy con una patada, pero Roman le conectó un Spear, pero una vez más Zayn evitó la cuenta de tres.

Roman conectó accidentalmente a otro réferi y luego ambos luchadores se golpearon con Superman Punch, quedando ambos en el suelo.

Paul Heyman entregó una silla Reigns, pero justo cuando iba a golpear a Sami, apareció Jey Uso interrumpiendo el ataque, pero Roman le dio el objeto contundente para que probara su lealtad.

Jey USO don't hit Sami Zayn!! Roman Reigns is barking instructions #WWEChamber pic.twitter.com/U8zBXqi64K — Spartaprime (@Spartaprime) February 19, 2023

Sami se lanzó con un spear, pero Roman se quitó y conectó accidentalmente a Jey y luego el Jefe Tribal conectó varios sillazos y un spear para terminar el combate y el líder de The Bloodline retuviera el Campeonato Indiscutible Universal de WWE.

Al final del combate, Jimmy y Roman atacaron a Sami, pero Kevin Owens llegó para defenderlo, golpeando a los integrantes de Bloodline y a Paul Heyman.