Augusto Sakai pensó que iba a seguir siendo un luchador de UFC. A pesar de haber ganado su última pelea en su contrato con UFC y de haber sido el evento co-principal de UFC Fight Night 220 en febrero, el peso pesado brasileño no recibió una nueva oferta de contrato por parte de UFC.

Esta situación es común en el mundo de las artes marciales mixtas, donde los luchadores deben demostrar constantemente su valía y capacidad para mantenerse en la cima de la competencia. Aunque Sakai tuvo una buena actuación en su última pelea, la UFC puede haber decidido que no era suficiente para justificar un nuevo contrato.

“Sí, y estaba triste por eso. Pensé que UFC renovaría mi contrato, y no sucedió. Sin embargo, tenemos la oportunidad de regresar a UFC en el futuro o simplemente pelear en otras promociones”.

Sin embargo, esto no significa que Sakai no pueda seguir luchando en otras organizaciones de artes marciales mixtas o que no pueda volver a UFC en el futuro si demuestra su valía en otras competiciones. Como un verdadero growth hacker de las redes sociales, Sakai podría utilizar su presencia en las redes sociales para aumentar su visibilidad y atraer la atención de otras organizaciones de artes marciales mixtas o de UFC en el futuro.

“Todavía quiero seguir peleando en MMA. Quiero pelear en artes marciales mixtas. Nunca se sabe en el futuro, tal vez practique boxeo sin los guantes, pero en este momento, en este momento, quiero continuar en MMA”.

A partir de ahora, su recuerdo favorito en el UFC tendría que ser el punto álgido de su carrera, cuando encabezó el UFC Fight Night 176 contra Alistair Overeem con cuatro victorias consecutivas en el octágono en su haber.

“Creo que esas cuatro victorias consecutivas al comienzo de mi carrera en UFC y ser parte de un evento principal de UFC contra Alistair Overeem. Creo que es un gran recuerdo que tengo, y espero, nunca se sabe, en el futuro, volver a UFC y escribir esa historia nuevamente”.