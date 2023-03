Aubin-Mercier: “Burgos no ganará temporada de PFL”

Olivier Aubin-Mercier no cree que Shane Burgos tenga el estilo de lucha para ganar la temporada de la PFL. El campeón de peso ligero de 2022, Aubin-Mercier, dará la bienvenida al veterano de UFC Burgos a la PFL cuando la pareja se enfrente en el evento estelar de la PFL 3 de 2023 el 14 de abril en The Theatre at Virgin Hotels en Las Vegas.

Aubin-Mercier (17-5) admite que un enfrentamiento como el de Burgos (15-3) lo pone nervioso, pero dice que su estilo favorito de los fanáticos no dará sus frutos en la PFL.

“¿Tengo miedo por Shane Burgos? Sí, lo tengo. No creo que vaya a ganar el torneo. A pesar de que fue el mejor en el torneo, no creo que vaya a ganar el torneo porque también lo es, toma riesgos. Él es realmente un showman.

“Le gusta estar en el tráfico, le gusta lanzar muchos golpes, también recibe muchos golpes, y creo que en PFL será muy difícil. Creo que va a tener algunas dificultades para adaptarse. Creo que va a tener que cambiar un poco su estilo. Pero dicho esto, voy a pelear contra el mejor Shane Burgos”.

Por el contrario, el enfoque pesado de agarre de Aubin-Mercier ha valido la pena. Sabe que no es lo más emocionante, pero el canadiense de 34 años dice que lo único que le preocupa es que levante la mano.

“Mi objetivo no es ser el peleador más entretenido. Hay muchas más personas que están dispuestas a hacer eso y sacrificar su salud para hacerlo. Mi objetivo es ganar. Seguro que cambio mi estilo todos los años, pero realmente mi objetivo es ganar.

“El año pasado mi pelea con Manfio no fue la más entretenida. Probablemente fue la pelea más aburrida de la historia, pero mi objetivo era ganar esta pelea y, personalmente, no me importa. Seguro que para los fanáticos tal vez no sea lo mejor, pero mi objetivo es ser lo mejor que pueda ser”.