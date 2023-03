Orange Cassidy retuvo el Campeonato Intercontinental contra The Butcher

Orange Cassidy llegó a un complicado compromiso, pues tuvo que enfrentar a The Butcher, para intentar defender el Campeonato Internacional AEW.

Sin embargo, las cosas no fueron nada sencillas, pues antes de iniciar el combate, el retador y su compañero golpearon hasta el cansancio a Cassidy.

Pese a eso se levantó para comenzar el encuentro; aunque The Butcher no se detuvo nunca y buscó golpear a como diera lugar a su rival, intentando detener los movimientos rápidos del campeón.

Cassidy sufrió mucho, pues su rival era demasiado fuerte y sus ataques lo terminaron por diezmar, pues evitaba en todo momento que Orange pudiera reaccionar.

Pero era de esperarse que el carismático luchador no se iba a rendir y cuando finalmente pudo reaccionar, consiguió aplicar un par de castigos importantes, aunque no fue fácil llevarlo al conteo.

Sin embargo, Orange fue atacado por The Blade, pese a todo, Cassidy consiguió reaccionar y mantenerse vivo; afortunadamente The Best Friends llegaron para apoyar a su compañero, quien supo aprovechar la ayuda para llevarse el combate y retener el Campeonato Internacional.