Asuka Project: Doble evento en el Ota Ward

Luego de ocho meses de pausa, la empresa independiente Asuka Project volvió con dos funciones celebradas en el Ota Ward Industrial Plaza PiO Small Exhibition Hall.

► Bonds And Promises Asuka’s 2023 Begins

En batalla de tercias, Mitoshichi Shinose, UTAMARO y Ayumu Honda unieron fuerzas para doblegar a Keizo Matsuda, Yuji Kito y Ayato Yoshida.

Los resultados completos son:

Asuka Project «Bonds And Promises Asuka’s 2023 Begins», 22.04.2023

Ota Ward Industrial Plaza PiO Small Exhibition Hall

Asistencia: 96 Espectadores

1. Shota Nakagawa y Tatsuya Hanami vencieron a Yoshihiro Horaguchi y Masao Hanabatake (9:51) con la Swanton Bomb de Nakagawa sobre Horaguchi.

2. 3 Way Match: Kaji Tomato derrotó a Orca Uto y Jun Masaoka (9:09) con un Speed sobre Uto.

3. Tae Honma y SAKI vencieron a Makoto y Ancham (11:07) con un Running Brainbuster de SAKI sobre Ancham.

4. Kengo Mashimo derrotó a Yusuke Kodama (13:03) con la Mudo.

5. Mitoshichi Shinose, UTAMARO y Ayumu Honda vencieron a Keizo Matsuda, Yuji Kito y Ayato Yoshida (16:54) con un Bazooka Elbow de Shinose sobre Matsuda.

Para la segunda función, se dieron cita varias luchadoras de la escena independiente femenina, entre las que se contaron las chicas de Prominence.

► «Asuka Liveshow»

En un duelo de eliminación de cinco contra cinco, Risa Sera, Suzu Suzuki, Akane Fujita, Mochi Natsumi y Hiragi Kurumi de Prominence, salieron con la mano en alto ante el equipo conformado por Makoto, Miyako Matsumoto, Miyuki Takase, Ayame Sasamurav y Kakeru Sekiguchi.

Los resultados completos son:

Asuka Project/CYBERSTAR «ASUKA LIVESHOW», 22.04.2023

Ota Ward Industrial Plaza PiO Small Exhibition Hall

Asistencia: 83 Espectadores

1. Sumika Yanagawa y Yuko Sakurai vencieron a Misa Kagura y Aoi (13:49) con la 1010 de Yanagawa sobre Kagura.

2. Sae vs. Amchan – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

3. Prominence vs. Purple Meteor Shower 5 vs 5 Elimination Match: Risa Sera, Suzu Suzuki, Akane Fujita, Mochi Natsumi y Hiragi Kurumi derrotaron a Makoto, Miyako Matsumoto, Miyuki Takase, Ayame Sasamurav y Kakeru Sekiguchi (28:33). Orden de eliminación: Mochi Natsumi eliminó a Kakeru Sakaguchi it con un Zunda Mochi Clutch (15:50). Miyako Matsumoto eliminó a Mochi Natsumi por Pinfall (17:01). Ayame Sasamura eliminó a Akane Fujita con un Sasadago (18:38). Makoto y Miyuki Takase eliminó a Hiragi Kurumi lanzándola por encima de la tercera cuerda (22:22). Makoto eliminó a Risa Sera lanzándola por encima de la tercera cuerda (25:24). Suzu Suzuki eliminó a Makoto lanzándola por encima de la tercera cuerda (25:34). Suzu Suzuki eliminó a Miyuki Takase con la Grand Maestro de Tequila (28:33)