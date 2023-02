Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Asuka, Nikki Cross, Natalya y Carmella se enfrentaron en el Elimination Chamber femenil por una oportunidad para luchar en WrestleMania 39 contra Bianca Belair, en una lucha que se convirtió en un auténtico campo de batalla, con maniobras espectaculares. Al final, Asuka fue la vencedora al eliminar en última instancia a Carmella.

Además de conseguir el preciado boleto a WrestleMania 39, Asuka consiguió otro importante hito con su victoria de anoche. Según WrestleOps, la Emperatriz del Mañana se convirtió en la primera luchadora en la historia de la WWE en triunfar en los combates de Royal Rumble, Money in the Bank y Elimination Chamber. A nivel varonil, esta distinción la han alcanzado John Cena, Randy Orton, Edge y Brock Lesnar lo han hecho entre las Superestrellas masculinas.

Asuka made history last night as she became the first female WWE star to win a Royal Rumble, MITB & Elimination Chamber match.

She now joins an illustrious list of the only four other stars that have done it: John Cena, Randy Orton, Edge & Brock Lesnar.

Generational greatness. pic.twitter.com/8EL1DuHcyP

— Wrestle Ops (@WrestleOps) February 19, 2023