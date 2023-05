Asuka lanza una queja hacia Facebook

Las Superestrellas suelen estar expuestas en redes sociales, pero muchos se aprovechan de esta fama para hacerse pasar por luchadores e interactuar con los fanáticos con el fin de estafarlos. Esto no es nada nuevo y muchos han sido vocales en advertir a los fans en torno a no caer en cuentas falsas que supuestamente envían mensajes personalizados o solicitan dinero a nombre de ellos.

Resulta que Asuka es otra de las afectadas por los estafadores en redes sociales, y actualmente está teniendo un problema con ellos, debido a la verificación (marcas azules) que estas hacen, y con lo cual muchas personas las presentan como cuentas oficiales. Dicho esto, La emperatriz del mañana volvió a tener su marca de verificación azul en Twitter, pero Facebook fue una historia diferente para ella.

Asuka recurrió a su cuenta de Twitter para informar a los fanáticos y al Sr. Facebook que quien obtuvo su marca de verificación azul verificada en Facebook (a su nombre) no es ella, sino una cuenta falsa.

Dear Mr. @facebook .

You have previously removed my official account's official badge as a fake. You also made my account unavailable on several occasions. My account has since been made available again. But in the meantime, you gave my fake account the official badge.

Since…

— ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) May 11, 2023