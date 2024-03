Así se aprovechaba Vince McMahon de los guionistas, según Dutch Mantell

Durante años, hubo un montón de historias acerca de cómo Vince McMahon, cuando era el dueño y manda más de WWE, ordenaba horas o incluso minutos antes de un show en vivo, romper todo el guion y reescribirlo de manera exprés. Esto causaba una gran cantidad de molestia y de frustración entre los guionistas, que tenían que volver a escribir el orden de los segmentos, de las luchas, de las promos que habían escrito, y muchas cosas más que ordenara McMahon en cuestión de minutos.

Para algunos de ellos, esto ocurría solamente porque «Vince McMahon amaba el caos» y algunos dicen que este caos lo veía como una forma de mantener activos y con interés en su trabajo a sus guionistas. Sin embargo, otros como el veterano Dutch Mantell, quien su último personaje televisivo en WWE fue Zeb Colter, hace poco más de una década, era un abuso de McMahon hacia sus empleados, a quienes podía a reescribir el show en tiempo récord. Estas fueron las duras palabras de Mantell hacia McMahon en la más reciente edición de su video podcast Story Time With Dutch Mantell.

► Dutch Mantell asegura que Vince McMahon maltrataba a sus escritores o guionistas

«Verás, para mí es difícil creer que Vince McMahon, el principal propietario de la WWE, al mismo tiempo, cuando el equipo creativo le presentaba sus ideas, él simplemente decía que las reescribieran. Ahora, estos escritores tenían que reescribir todo en cuestión de dos horas. En el caso de Raw, eso es un programa de tres horas. Simplemente, porque él había tenido un mal día o no le gustaba esto o aquello. Verías a esos escritores, estarían de mal humor, bueno, eso es por eso. Vince simplemente los maldecía a todos en una reunión, les decía que eran estúpidos. No estaba más allá de eso. Los llamaba estúpidos, ignorantes y que debería despedirlos a todos. Eso tiende a ponerlos de mal humor. Tiende a ponerte en un estado de ánimo donde no te sientes muy creativo».