El contendiente del peso pluma de la UFC, Arnold Allen, cree que el juego de Max Holloway es uno de los factores más difíciles que el hawiano aporta a sus peleas.

Arnold Allen y Max Holloway se enfrentarán en la pelea estelar del evento UFC Fight Night que se celebrará en Kansas City. Este será el combate de mayor repercusión de Allen hasta la fecha, ya que Holloway es uno de los aspirantes al GOAT de las 145 libras, junto con José Aldo Jr. y Alexander Volkanovski.

Una victoria sobre Holloway probablemente sellará el estatus de Allen como el contendiente número 1 en la división de peso pluma de la UFC y lo preparará para enfrentarse al ganador de Alexander Volkanovski vs. Yair Rodríguez, que probablemente tendrá lugar a finales de este año.

En una reciente entrevista exclusiva con LowKickMMA, se le preguntó a Allen cuáles cree que son las partes más difíciles del juego de Holloway. El británico respondió lo siguiente:

“Es muy duro. No se cansa. No baja el ritmo. Lanza 100 puñetazos por asalto, o una locura… Pero no, creo que lo más importante de él es que parece un buen tipo, pero cuando pelea es un auténtico gilipollas. Te señala, se burla de ti. Si le das un golpe, se burla de ti. Es ese juego. Ese es el factor más importante para él, no necesariamente las habilidades que aporta. Obviamente, las herramientas que tiene son muy buenas, pero no hay que prepararse para eso. Es el resto de cosas”.

► ¿Se convertirá Arnold Allen en la primera persona en acabar con Max Holloway?

Hay pocos luchadores en el planeta que puedan decir que han derrotado a Max Holloway en una pelea Pro-MMA, aunque Alexander Volkanovski y Conor McGregor ostentan ese logro en sus currículums. Sin embargo, ningún hombre ha acabado nunca con el hawaiano, que se ha dado a conocer como uno de los luchadores más duraderos que compiten en la UFC.

Arnold Allen no está perturbado por este hecho, y confía en que tiene la capacidad de acabar con cualquiera en la división, incluido Holloway.

“Sea quien sea, el objetivo siempre es sacarlo de ahí. No tengo la tasa de finalización más alta de la UFC y todo eso, pero le han golpeado mucho. Y sé el poder que tengo en mis manos. Cualquier persona con la que he entrenado, cualquier persona con la que he entrenado, sabe que tengo poder. Creo que tengo la capacidad de hacerlo y poner a cualquiera en la división. Pero tienes que estar preparado para disputar cinco asaltos con alguien así. He peleado con tipos muy duros en el pasado y les he asestado buenos golpes… Como Gilbert Meléndez, que era bastante pegable en nuestro combate, pero me di cuenta de que no le estaba haciendo daño en la cabeza, así que le acribillé al cuerpo”.