Arn Anderson habla de AJ Styles y Ronda Rousey

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Arn Anderson habla de la imposibilidad de AJ Styles para tener una buena lucha, si trabajo con Ronda Rousey, y la victoria de Ricky Morton sobre Ric Flair en NWA en 1986. Todo ello en el episodio más reciente de The ARN Show, uno de los pódcasts más interesantes de la lucha libre profesional.

► AJ Styles nunca dio una mala lucha

«No puede tener un mal combate con nadie, ¿verdad? Sale y compite, haciendo su trabajo y destacando la historia que se cuenta. Se destaca a sí mismo y a su oponente. Es un vaquero completo, al menos en parte. Podría salir cada semana y brindarte 15 minutos en la televisión. Al final del programa, te das cuenta de que has tenido una experiencia muy completa solo con AJ.»

► ¿Trabajando con Ronda Rouey?

«No realmente. Cuando trabajaba como productor con WWE, ¿verdad? Sí, no tanto. Eso era más algo exclusivo de Fit Finlay. Las mujeres, especialmente en los momentos importantes. Pero, sabes, les he dado crédito antes. La transformación que las mujeres pasaron para convertirse en artistas increíblemente talentosas? Mucho de eso se lo deben a la familia de Fit. Esa habría sido su área. Te digo, ella se casó con un hombre realmente agradable y también un duro.»

► Ricky Morton no debió vencer a Ric Flair

«No (Morton no debería haber destronado a Flair como Campeón Mundial de Peso Pesado de la NWA), y te diré por qué: él no lo necesitaba. Ya era popular, no necesitaba el título mundial para seguir siéndolo. Ricky Morton es una figura querida hasta el día de hoy. Participa en algunos shows independientes pequeños y trabaja con diferentes compañías, y el público lo recuerda y sigue amándolo. Y no creo que ganar el título lo hubiera elevado en absoluto, ni siquiera un poco. Porque salió allí, luchó con todas sus fuerzas y llevó a Ric al límite. Y eso era todo lo que se esperaba de él, y él cumplió.»