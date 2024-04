Fin del misterio: Drew McIntyre ha renovado con WWE

Allá por 2019, Randy Orton nos dejó un manual de oro sobre cómo conseguir una renovación al alza con WWE, tras publicar fotos insinuando sucumbir ante los cantos de sirena de AEW. Y aunque Drew McIntyre no jugó tan bien sus cartas, ha generado bastante incertidumbre.

No sería hiperbólico exponer que el tema de la continuidad de McIntyre lleva un año ocupando titulares, concretamente desde su derrota en WrestleMania 39. Pero por fin el juego concluye, y no es McIntyre quien ha dado la exclusiva.

Vía Instagram, The Rock comparte un vídeo donde el escocés, acompañado de su esposa y amigos en un restaurante, recibe una nota felicitándolo por su continuidad, junto a una espada Claymore de su país natal. Por ahora, se desconocen detalles de la duración del nuevo contrato.

Como resultado de tal noticia, se descarta entonces que McIntyre suponga próxima contratación de AEW, y al mismo tiempo, parece asegurarse la plasmación sobre el ring de su rivalidad con CM Punk, cuyo escenario podría ser SummerSlam.

Eso sí, McIntyre sufre una lesión en su codo que es seguro irá a más si el gladiador no se toma un ligero descanso. Aunque ahora, tras su renovación, precisamente no luce como el momento ideal para parar, pues WWE requerirá de sus servicios al 100% en pos de un nuevo impulso que quién sabe lo lleve a recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo que por Punk perdió durante WrestleMania XL.

