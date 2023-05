Como CEO de Endeavor, Ari Emanuel es una de las partes fundamentales de la compra de la WWE, la cual no se anunciará oficialmente hasta finales de año. Pero antes de que suceda venimos conociendo muchos detalles desde hace bastantes semanas, como hacemos ahora gracias a las recientes declaraciones del mismo Emanuel durante una aparición en CNBC’s Squawk on the Street.

> Ari Emanuel habla de Endeavor-WWE

Primero, resaltó la venta de IMG Academy:

“Bueno, con suerte, con esta venta de la academia, la venta del contenido de Endeavour, dos cosas que se vendieron por mil millones de dólares, IMG Academy por $1,250 mil millones, la gente se dará cuenta de que: ‘Espera un segundo, hay activos realmente geniales dentro de los activos restantes en Endeavour’, que creo que hay, por supuesto, como CEO. Sí, hay un valor increíble en el juego puro de deportes y deportes y entretenimiento, eventualmente con UFC y WWE, TKO”.

Luego adelantó que no tendrá problemas trabajando con Dana White y Vince McMahon:

“En realidad, he representado a UFC antes de que la compráramos, durante más de 20 años. Lo mismo ocurre con Vince. Tenemos una buena relación“.

También aclaró que dejará que WWE funcione libremente como han hecho con UFC:

“Exactamente. Hacemos lo que hacemos en lo que respecta a ahorrar algunos costos, generar algunos ingresos con patrocinio, ventas internacionales. Como hicimos con UFC, vamos a 2.0 en WWE“.

Y habló además sobre los derechos de los medios:

“En este momento, estamos enfocados en ahorrar algunos costos, haciendo patrocinios que no tenían. Es la misma fórmula que usamos en UFC y derechos internacionales. Sus derechos están abiertos ahora, estamos dentro de un año y medio. Creo que están en marcos de tiempo separados“.

Para terminar comentando acerca del anuncio de la compra de WWE:

“Estamos esperando al Departamento de Justicia. No lo estamos retrasando intencionadamente. Estamos esperando”.

