Anthony Smith responde a la llamada de Ryan Spann

Anthony Smith no tiene interés en volver a correr con Ryan Spann. Desde que perdió ante Smith (36-17 MMA, 11-7 UFC) por sumisión en la primera ronda en el cabeza de cartel de UFC Fight Night 192 en septiembre de 2021, Spann (21-7 MMA, 7-2 UFC) ha anotado consecutivamente finales de primer round de Ion Cutelaba, y más recientemente un brutal nocaut de Dominick Reyes en UFC 281.

Luego de su victoria sobre Reyes, Spann pareció llamar indirectamente a Smith, diciendo que está apuntando a los cinco primeros, pero no al No. 4, 3 o 2. Smith actualmente ocupa el puesto No. 5 en la división de peso semipesado de UFC, por lo que con No. 1 Glover Teixeira programado para revanchar al campeón Jiri Prochazka en UFC 282, entendió que Spann se refería a él.

“No sé qué sucedió en nuestra pelea que lo dejó con la confianza de que todavía puede vencerme o que merece una revancha. Lo tuve en patines de hielo hasta que estaba disparando derribos, lo estrangulé y luego me paré sobre su cuerpo, recordándole lo que dijo que me iba a hacer. Entonces, él es mi perra para siempre y él lo sabe.

“Eventualmente, puede llegar a una situación en la que vamos a tener una revancha, pero ya peleé cuando le di la oportunidad. Hasta que hace algo donde digo, ‘Oh, wow, eso fue súper impresionante’, puede irse a la mierda. El ser un imbécil no funcionó para él la última vez… apenas manejó la primera derrota, ¿qué hará con la segunda?

Smith viene de una derrota por nocaut técnico en el segundo asalto ante Magomed Ankalaev en UFC 277 en julio, lo que rompió su racha de tres victorias consecutivas. También sufrió una fractura de tobillo en la pelea que requirió cirugía.