Bret Hart ganó por primera vez el Campeonato WWE el 12 de octuber de 1992 venciendo a Ric Flair en un programa semanal; lo mantendría durante 174 días hasta el 4 de abril de 1993 cuando fue derrotado por Yozokuna en WrestleMania 9. Anteriormente, «The Hitman» había sido dos veces Campeón Intercontinental y dos veces Campeón Mundial de Parejas junto a Jim Neidhart como The Hart Foundation. Sus anteriores títulos los había conseguido en la compañía de lucha libre familiar, Stampede Wrestling.

► Bret Hart, el Campeón WWE

Hoy nos detenemos en aquella gran victoria de la que han pasado más de 30 años porque mientras hablaba recientemente con The Ringer el miembro del Salón de la Fama dio a conocer la directriz que le dio Vince McMahon como monarca máximo.

«Cuando me convertí en campeón, Vince me dio una charla sobre eso una vez, diciendo: ‘Tú eres el campeón. Tú tomas las decisiones. Nadie te dice cómo luchar. Eres el tipo que les dice a todos los demás cómo luchar’. E hice de eso mi nueva regla», dijo Hart.

Esas palabras del entonces mandamás provocaron que «The Excellence Of Execution» cambiara su manera de proceder.

«Durante mucho tiempo hasta eso, siempre tuve que incorporar las ideas de otros luchadores en mi combate para hacerlo feliz. Ahora podía decirle a la gente: ‘No, no vamos a hacer esa idea. Vamos a cancelar eso porque no tiene ningún sentido, pero vamos a hacer esto en su lugar’. Y ya nadie discutiría conmigo».

Un proceder que lo llevó a que aún en la actualidad siga recibiendo elogios por su trabajo y pasión.

«Creo que mis combates aguantan mejor que los de cualquier luchador que se me ocurra. Fui un perfeccionista en el ring y fui un innovador… Siempre estoy en el lugar correcto en el momento correcto. El momento y la capacidad para ser un gran luchador a menudo se han malinterpretado o subestimado. No obtenemos crédito por ser grandes atletas y no obtenemos crédito por ser grandes artistas cuando, de hecho, probablemente somos una combinación de ambos en pleno movimiento«.