Anthony Smith critica a los jueces de MMA

Anthony Smith cree que hay un problema serio con la evaluación de MMA que debe abordarse. El fin de semana pasado, el tema volvió a surgir cuando Paddy Pimblett ganó una decisión unánime muy controvertida sobre Jared Gordon en UFC 282.

Si bien Pimblett sostiene que debería haber ganado los tres asaltos, la gran mayoría de los miembros de los medios anotaron la pelea para Gordon. Algunos sugieren que el resultado será uno de los robos más grandes del año , y Smith cae firmemente en esa categoría.

“¿Conoces a alguien además de las tres personas que juzgaron esa pelea que pensó que ganó Paddy?» .

“Siempre parezco un enemigo cuando tienes estas conversaciones sobre personas”, continuó Smith. “Me gusta Paddy. Es diferente, ha creado algo un poco diferente. Un poco está inspirado en Conor [McGregor], pero es salvaje y loco y es un buen luchador. No creo que sea de élite, pero es un muy buen peleador. Me gusta su agresividad, me gustan sus entrevistas y no tengo ningún problema con él, pero creo que perdió esa pelea 30-27”.

“Siempre he sido muy crítico con los árbitros y los jueces, y es porque esta mierda es seria. Jared Gordon se merecía esa victoria. Él nunca va a tener una oportunidad como esa, probablemente nunca más. ¿Podría construir su camino y terminar en algunos buenos lugares? Con seguridad. Pero para ser el protagonista del tren de bombo de Paddy Pimblett, no volverá a tener esa oportunidad, y eso es desafortunado. No recibió la segunda mitad de su cheque. Así que necesitamos que la gente se siente en esos asientos que entiendan qué diablos están mirando.

“Piense en esta secuencia: un tipo recibe un derribo, pasa de la guardia completa a la media guardia, conecta tres o cuatro tiros muy duros, pero toma un poco de tiempo, esto es durante un período de dos años y medio a tres. minutos, y luego pasa al control lateral y aterriza algunos tiros allí. El chico de abajo se pone de pie, quedan 10 segundos en el asalto, el chico de abajo lanza una ráfaga de 10 golpes, realmente no conecta nada fuerte, ese asalto termina. Muchos de esos jueces, la mayoría de ellos, calificarán esa ronda para el tipo que pasó la mayor parte del tiempo en el fondo.

“Necesitamos personas en esos asientos que entiendan lo difícil que es conseguir un derribo en el UFC, luego pasar la guardia de alguien, lo cual es jodidamente imposible a veces, y luego controlar a alguien lo suficiente como para que puedas levantar tu peso corporal y tu pecho. para aterrizar esos tiros. Solo porque se alejan al final, todos nosotros como luchadores, y cualquiera que sepa una mierda sobre pelear, sabe quién ganó ese intercambio. La gente en los asientos también debe saber eso, y ese es el problema. Necesitamos personas que sepan qué diablos están mirando”.