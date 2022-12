El popular presentador de televisión Jimmy Fallon iba a ser el anfitrión de WrestleMania 34, pero finalmente los planes cambiaron. Aunque aquell no iba a quedar en simplemente una aparición. Jon Rineman, quien trabajara como guionista de la WWE así como de The Tonight Show, el programa del también actor de Hollywood, comparte algunos detalles en un reciente episodio del podcast Turnbuckles. De haber sucedido todo lo que había sido ideado, Fallon hubiera tenido una noche cuanto menos interesante en el magno Evento Premium de 2018.

► Jimmy Fallon iba a estar en WrestleMania 34

“Se encuentra con Vince McMahon, y hay un letrero de la espalda [de Jimmy Fallon, que dice que quiere luchar; se lo habría puesto John Cena]. Él [McMahon] piensa que es una gran idea. Cuando Jimmy trata de retirarse del combate, pensando que no es una gran idea, Vince McMahon puede pronunciar un discurso apasionado encendiendo a Jimmy y preparándolo para creer en sí mismo.

«Jimmy Fallon podría vestirse con ropa que se parece a otro de nuestros equipos legendarios, The Road Warriors [y luchar junto a Road Warrior Animal]. ‘¿Y si hicieras The Doomsday Device?’. Pensé: ‘Si pudieras subirte a la cuerda y hacerlo, eso se volvería viral y estaría por todas partes’. Y ahí es donde lo dejamos, y él no lo hizo [no fue anfitrión de WrestleMania]. Esa fue la última idea, Jimmy desciende como uno de The Legion of Doom y hace un movimiento de altos vuelos».

Otras ideas eran que Kane se llevara a Jimmy Falon a la parte de atrás después de interrumpir su discurso de apertura, que Braun Strowman lo colgara de un gancho en el vestuario, que tuviera una confrontación con «dos o tres rudos», o que The New Day lo salvara.

¿Os hubiera gustado ver a Jimmy Fallon en WrestleMania 34?