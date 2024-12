El antes y después de Kyle Fletcher en AEW: «Va a sonar loco…»

«The Protstar» Kyle Fletcher está en el mejor momento de su carrera individual en AEW –vencer a Will Ospreay en Full Gear y posteriormente a The Beast Mortos en la primera jornada del Continental Classic; en la segunda, en el próximo Dynamite, enfrentará a Shelton Benjamin– y, sorprendentemente, fue hace poco cuando empezó a confiar en sí mismo.

► Ya confía en sí mismo

«Creo que esto va a sonar bastante loco, pero no creo que realmente me haya dado cuenta hasta Full Gear, cuando luché contra Ospreay. Ha sido un proceso largo, y creo que he estado aprendiendo a lo largo del camino. Cada vez que alcanzaba un hito o tenía un gran combate o alguna de esas cosas, me acercaba un poco más, y me acercaba un poco más, y construía un poco más de confianza. Pero creo que Full Gear es probablemente la primera vez en la que me sentí 100% completamente y verdaderamente confiado en mí mismo.

«Estaba en el ring, y creo que lo mejor de ver lucha libre es que puedes sentir lo que el luchador está sintiendo, y en ese momento, me sentí 100% verdaderamente confiado en ese momento, y lo sentí. Se sintió real para mí. Creo que esa fue probablemente la primera vez que me sentí así, esa verdadera confianza, esa verdadera no incertidumbre en mis pasos, me sentí completamente en mi ritmo, y sentí que realmente lo logré«, explica en una reciente entrevista con Zach Johnson en 93.5 MAX.

No ha dejado de crecer y de causar sensación pero realmente no hace tanto que el oriundo de Australia de 25 años ha empezado a tener oportunidades en solitario. Recordemos que en realidad llamó la atención gracias a su potente equipo con Mark Davis llamado Aussie Open, así como a formar parte de United Empire, la facción liderada por el mencionado Ospreay.

