WWE planea WrestleMania 41 sin The Rock

Con tanto que se ha venido hablando… Ahora sale a la luz que WWE ya estaría planeando un WrestleMania 41 sin The Rock. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días Cody Rhodes parecía confirmar la implicación del «Final Boss» en el evento magno de 2025:

«Bueno, a ver, no lo digo en plan sabiondo, pero The Rock está en la junta directiva [de TKO]. El hombre que está detrás de ‘The Final Boss’, Dwayne Johnson, es diferente de ‘The Final Boss’ y su mentalidad innovadora junto a la de Nick Khan y Triple H, es parte de la nueva era de WWE, parte de esta era de Netflix. Así que, ya sea en el ring o no, estará involucrado en lo que ocurra en [WrestleMania] 41. Cuando vuelva, sé a quién buscará, sé lo que me espera. Pero lo que puedo decir de WrestleMania 41 es que sigan los rumores, que no paren, que disfruten. Pero creo que lo que veréis os sorprenderá a todos».

► ¿Y si no?

De hecho, incluso nos preguntábamos si la estrella de Hollywood podría regresar a la WWE a tiempo completo. O también leíamos a Roman Reigns valorando la posibilidad de enfrentarlo. Quizá todos se ilusiaron demasiado pero realmente no parecía haber ninguna duda.

No es que todo se haya venido abajo pero la verda es que es un jarro de agua fría para los fanáticos lo que indica el Dr. Chris Featherstone de Sportskeeda en X:

«WWE ha decidido seguir adelante con los planes creativos, ya que The Rock no aparecerá en WrestleMania 41, por ahora. Me han informado de que estos planes podrían ‘cambiar en cualquier momento’, y la WWE definitivamente está interesada en utilizarlo si está disponible, pero actualmente no está programado para competir».

