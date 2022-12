Ángel Garza ya plantea sus objetivos para el 2023

En el reciente Friday Night SmackDown, Ángel (quien apareció junto a Humberto) reapareció en televisión por primera vez en varios meses, y se enfrentó a Rey Mysterio. Desafortunadamente para el mexicano, perdió ante el enmascarado en pocos minutos, sellando así un 2022 para el olvido, laboralmente hablando. Recordemos que, a nivel personal, el ex Campeón de Peso crucero NXT se convirtió en padre de una niña y evidentemente eso es algo que definitivamente le llenó de alegría en este año.

► Ángel Garza quiere triunfar en la lucha libre

Este sábado por la mañana, Ángel Garza recurrió a su cuenta de Twitter para aprovechar el tiempo y compartir con los fanáticos en una sesión de preguntas y respuestas antes de las festividades navideñas, respondiendo a alguna de ellas, empezando una que evidentemente resume su 2022: muy bueno en lo personal y familiar, pero no tan bueno en lo laboral.

Definitivamente este no fue mi año laboral, fue un año lleno de bendiciones pero en lo personal https://t.co/0J6dmQU37s — — Angel Garza (@AngelGarzaWwe) December 24, 2022

Siguiendo esa misma línea, el luchador de SmackDown también respondió a este servidor por la misma vía, cuáles serán sus metas en el 2023: aprovechar al máximo sus oportunidades en la lucha libre y continuar disfrutando de la compañía de su familia.

Laboralmente hablando,aprovechar cada oportunidad que me den al 1000% y complacer a todo el que cree en mi <br/>Personal, seguir creciendo la hermosa familia que estoy formando y llevarlos a conocer diferentes países https://t.co/5jUwKKwEtY — — Angel Garza (@AngelGarzaWwe) December 24, 2022