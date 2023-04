¿Andre Chase se despide de NXT?

En el reciente NXT Spring Breakin’, Andre Chase se enfrentó en un mano a mano contra Bron Breakker en un encuentro donde no tuvo oportunidad alguna, ya que fue apaleado en apenas dos minutos, donde ni siquiera le sirvió contar con el apoyo de Duke Hudson y el resto del Chase U en las gradas.

Luego de su derrota contra Bron Breakker, Andre Chasae publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la que algunos fanáticos interpretaron como una referencia a una posible llegada al elenco principal, ya que daba a entender de que podía haber tenido su último combate dentro de NXT.

It’s been a helluva ride #WWENXT

This is A TEACHABLE MOMENT‼️

“New beginnings are often disguised as painful endings.”#NXTSpringBreakin

— Andre Chase (@AndreChaseWWE) April 26, 2023