Análisis y predicciones – WWE BACKLASH 2023

Este sábado se llevará a cabo Backlash 2023, el evento premium más importante del año para WWE, y que contará con siete encuentros confirmados.

► Análisis y predicciones para WWE BACKLASH 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de Backlash 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Campeonato de los Estados Unidos: Austin Theory vs. Bobby Lashley vs. Bronson Reed

Estar en este encuentroes un impulso para Reed y, considerando que está en el elenco de Raw, no es probable que gane esto porque dejaría sin títulos secundarios a SmackDown. Entonces, básicamente se trata de si quieren mantener el título en Theory o que lo gane Lashley. Si bien otro reinado con el Campeonato de los EE. UU. podría darle a Lashley algo que hacer, también se sentiría como un paso atrás para alguien que podría estar mejor posicionado como retador de Roman Reigns en algún momento. Lo más probable es que Theory retenga su título en este combate y pase a un nuevo grupo de retadores como miembro de Smackdown.

Predicción: Austin Theory

► Seth Rollins vs. Omos

El Gigante Nigeriano se ha convertido en un mejor luchador de lo que honestamente esperaba de él, y si alguien puede sacarle un buen combate, ese es Rollins. Esto debería seguir el camino de una lucha estándar de gigante contra el técnico resiliente, donde Omos domina físicamente hasta que Rollins encuentra la manera de derrotar al gran hombre y obtener la victoria mientras va camino para competir por el nuevo campeonato.

Predicción: Seth Rollins.

► Pelea callejera al estilo San Juan: Bad Bunny vs. Damian Priest

Así que hacer de esto una Pelea callejera fue igualmente sabio, ya que significa que las posibles limitaciones de Bunny en el ring no serán expuestas y permite intervenciones de todo tipo. No hace falta decir que The Judgement Day se involucrará en esto, y LWO probablemente también lo hará. Esta será una pelea salvaje y caótica (pero no tanto), pero es casi seguro que WWE querrá que Bunny gane aquí para hacer estallar a la multitud y no decepcionar a los puertorriqueños. Evidentemente, Rey Mysterio y compañía tendrán algo que ver en el resultado, para devolverle el favor de WrestleMania 39.

Predicción: Bad Bunny.

► Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair vs. Iyo Sky

Ha quedado cada vez más claro cómo la reserva de Damage CTRL ha sido un poco una parodia, aunque el talento de las tres mujeres ha mitigado un poco ese hecho. Iyo Sky representará una amenaza para Belair y ambas darán un buen combate en el ring, pero al final prácticamente no hay posibilidad de que veamos una nueva campeona aquí, mientras la EST de WWE se dirige hacia un nuevo récord.

Predicción: Bianca Belair.

► Campeonato Femenil SmackDown: Rhea Ripley vs. Zelina Vega

Plantear a Zelina Vega como la gran desfavorecida fue la decisión inteligente, aunque WWE aparentemente olvidó hacer mucho con esta historia que condujo al PPV. Sin embargo, está bien, ya que Vega tendrá a los fanáticos totalmente detrás de ella para este encuentro sin mayor problema y probablemente sea suficiente para que el público se meta con Rhea Ripley. Dicho esto, Ripley es la mujer con el mayor impulso en la WWE y perder el título en este espectáculo es impensable, pero la lucha al menos debería ser entretenida.

Predicción: Rhea Ripley.

► The Bloodline vs. Matt Riddle, Kevin Owens y Sami Zayn

En última instancia, todo se reduce a las posibilidades de la historia. En ausencia de un cambio a rudo de Riddle, no hay una historia real para retomar si los técnicos pierden este encuentro, mientras que una pérdida para Bloodline establece una historia más posible para ese grupo, que ya está empezando a tener grietas y la cosa podría ir por allí ahora que ya ambos grupos tomarán caminos distintos gracias al Draft. Orton podría regresar para unir fuerzas con Riddle nuevamente e ir por el Campeonato de Parejas, pero probablemente eso no se dé, y al final solo tendremos una gran lucha de seis hombres, con Riddle, Owens y Zayn llevándose el triunfo para ahondar más la crisis de The Bloodline.

Predicción: Matt Riddle, Kevin Owens y Sami Zayn.

► Brock Lesnar vs. Cody Rhodes

El problema aquí es simple: Rhodes necesita vencer a Lesnar para poder seguir avanzando en esta historia en evolución. Si no sucede aquí, habrá muchas suposiciones muy comprensibles de que McMahon está detrás de esa decisión. El estado de tiempo parcial de Lesnar significa que extender la disputa con Rhodes sería problemático para Cody, deteniendo su ímpetu, aunque con Night of Champions en Arabia Saudita, Lesnar podría ganar con trampa y ambos podrían tener una revancha allá en tres semanas, haciendo de esta predicción la más complicada. De cualquier manera, ambos van a dar un buen combate y, aunque la victoria de Cody suene lógico, si Brock va a Arabia Saudita, él debería ganar aquí, manteniendo al American Nightmare fuera del panorama titular en Night of Champions, para seguir abonando a su historia de largo plazo.

Predicción: Brock Lesnar.