Análisis y Predicciones – WRESTLEMANIA 39, Noche 2

Este domingo se llevará a cabo la segunda noche de WrestleMania 39, el evento premium más importante del año para WWE, y que contará con seis encuentros confirmados. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WRESTLEMANIA 39, NOCHE 2

Hoy, realizaremos un análisis previo de WrestleMania 39, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► WrestleMania Showcase: Raquel Rodríguez y Liv Morgan vs. Chelsea Green y Sonya Deville vs. Natalya y Shotzi vs. Ronda Rousey y Shayna Baszler

Al descarte, hay dos equipos improvisados aquí y difícilmente van a ganar esto, lo cual nos deja con la posibilidad para los dúos de Liv y Raquel y el de Ronda y Shayna. Cualquiera puede ganar, y dependiendo de cómo esté el brazo de Ronda, las ex MMA necesitan más la victoria aquí para establecerse como una seria amenaza al Campeónato Femenil de Parejas WWE, que es uno de los objetivos que particularmente Ronda tiene en la mira.

Predicción: Ronda Rousey y Shayna Baszler.

► Brock Lesnar vs. Omos

Esto será rápido y brutal, con Omos probablemente recibiendo una ofensiva de maltrato antes de que Lesnar lo elimine con un F5 impío. No hay ninguna razón por la que Omos deba ganar aquí, y no es como si una derrota para alguien como Lesnar lastimara su mística. Para Omos, perder contra Brock no es el fin del mundo, así que The Beast gana y se va a casa temprano.

Predicción: Brock Lesnar.

► Reto abierto de Bobby Lashley

Bobby Lashley vino de ganar la batalla campal en honor a Andre the Giant y dijo que quiere luchar en WrestleMania contra culquiera que se atreva. Dado lo ocurrido anoche con la lucha improvisada entre Pat McAfee y The Miz, es probable que Lashley salga y haga su reto abierto. Sea que LA Knight lo responda o cualquier otro luchador, The All Mighty debería continuar su buena racha aquí.

Predicción: Bobby Lashley.

► Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair vs. Asuka

El reinado titular de Bianca Belair ha sido asombroso, pero se ha sentido un poco estancado. Aunque hay que admitir que ha faltado un poco de desarrollo, el cambio de personalidad de Asuka debería rendir sus frutos aquí y WWE debería apretar el gatillo con el cambio titular, aunque tampoco sería una sorpresa si la EST retiene.

Predicción: Asuka.

► Hell in a Cell: Edge vs. Finn Bálor

Otra lucha difícil. Balor traerá al Demonio para este combate, y hay muchas especulaciones sobre un regreso de la versión de The Brood para Edge, lo que sería fantástico para este combate. Edge y Balor trabajan muy bien juntos en el ring y no existe ninguna duda de que van a cumplir; en última instancia, creemos que Balor necesita la victoria aquí más que Edge, y esta le devuelve un poco de mística a The Demon después de ese horrible final de Extreme Rules, y completa el objetivo de Edge de ayudar a los miembros de The Judgement Day a recuperarse. No sorprendería una victoria de Edge, pero The Demon no puede permitirse dos derrotas consecutivas.

Predicción: Finn Bálor.

► Campeonato Intercontinental WWE: Gunther vs. Sheamus vs. Drew McIntyre

Podemos ver muchas aristas aquí: Gunther puede perder el título y avanzar en el cartel, o puede derrotar a Sheamus y McIntyre para obtener una victoria en su primer combate de WrestleMania para continuar construyéndolo hacia la escena del evento principal. Este es probablemente el encuentro más difícil de predecir de la noche dos y podríamos estar completamente equivocados, pero Gunther debería retener, aunque si Sheamus gana sería un justo premio para su ilustre carrera.

Predicción: Gunther.

► Campeonato Universal Indisputable WWE: Roman Reigns vs. Cody Rhodes

Reigns tiene que perder en algún momento; ha tenido el Campeonato Universal durante la asombrosa cantidad de 945 días y el Campeonato WWE literalmente por casi un año. La historia de Cody sobre terminar su historia tiene un peso emocional, y tiene a los fanáticos detrás de él aquí. Si alguna vez hubo un momento para ir con el cambio de título, es aquí y, aunque siempre pueden sorprendernos a todos, creo que finalmente tenemos un cambio de guardia.

Predicción: Cody Rhodes.