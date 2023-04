Análisis y predicciónes – WrestleMania 39, noche 1

Este sábado se llevará a cabo la primera noche de WrestleMania 39, el evento premium más importante del año para WWE, y que contará con siete encuentros confirmados, defendiéndose todos los títulos de la marca. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WRESTLEMANIA 39, NOCHE 1

Hoy, realizaremos un análisis previo de WrestleMania 39, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► WrestleMania Showcase: Braun Strowman y Ricochet vs. Alpha Academy vs. The Street Profits vs. The Viking Raiders

Braun Strowman y Ricochet son exactamente el equipo que no sabíamos que necesitábamos, mientras que los otros tres han sido parte de mantener la división en marcha mientras The Usos ha tenido el dominio absoluto de los títulos. No hay una historia construida para este encuentro y, sinceramente, ninguno de los equipos ganadores sería una sorpresa aquí. Pero con Street Profits y Alpha Academy aparentemente orientados hacia posibles divisiones y los Viking Raiders realmente no tienen mucho impulso, parece que Strowman y Ricochet deben ganar aquí.

Predicción: Ricochet y Braun Strowman.

► Becky Lynch, Lita y Trish Stratus vs. Damage CTRL

La sabiduría convencional es que cuando los miembros del Salón de la Fama regresen a WrestleMania, probablemente tengan la ventaja en términos de obtener la victoria. En este caso, podría ser la excepción, ya que Damage CTRL realmente necesita la victoria aquí, y Lynch no pierde brillo si pierde este encuentro junto a Trish y Lita. Creo que debería ser una lucha sólida, con Damage CTRL utilizando algún tipo de travesuras para obtener la victoria.

Predicción: Damage CTRL.

► Seth “Freakin” Rollins vs. Logan Paul

La construcción ha sido bastante divertida y una victoria de Paul no sorprendería en absoluto; después de todo, es alguien a quien WWE probablemente querrá mantener a bordo, sin importar lo que diga acerca de que su contrato casi termina. Y después de su derrota ante Reigns, es posible que WWE quiera darle una victoria en WrestleMania. Por otro lado, Rollins se beneficiaría mucho más con la victoria, y Paul realmente no pierde nada con la derrota. No hay razón para creer que no rendirán en el ring, y aunque podría ir en cualquier dirección, Rollins necesita más la victoria aquí, luego de estar en desventaja durante toda la rivalidad.

Predicción: Seth Rollins.

► Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

La rivalidad de Dom con su padre obviamente ha tardado mucho en llegar. No importa cuántas veces Rey dijo que no quería luchar contra su hijo en los últimos años, todos teníamos que saber que esto sucedería eventualmente. La disputa ha sido bastante entretenida, lo que llevó a que Rey finalmente golpeara a su hijo la semana pasada y aceptara el combate de WrestleMania.Con Rey yendo al Salón de la Fama y manifestando sobre el hecho de que aún no se jubilará. Eso significa que este no es una lucha de retiro en el que hace un pase de antorcha. Parece que ahora es un punto para que termine la rivalidad, al menos por ahora, y la conclusión lógica de esta historia es que Rey vence a su hijo.

Predicción: Rey Mysterio.

► Campeonato de los Estados Unidos: Austin Theory vs. John Cena

Obtener un combate contra Cena en WrestleMania es una gran declaración a favor del futuro de Theory, especialmente porque debe quedar claro que no hay una gran razón para que Cena gane aquí. Si el Campeonato de los Estados Unidos no estuviera en juego, eso sería una cosa, pero WWE no parece estar ansiosa por tener uno de sus títulos secundarios en una forma “rara vez defendida”, y Cena no estará muy disponible que digamos como para verlo defender ese título como ocurrió en el 2015. Theory es un tipo lo suficientemente talentoso como para que, incluso si Cena tiene algo de óxido en el ring, llevarnos a disfrutar de un combate divertido. Al final, no vemos forma de que Theory no conserve el título.

Predicción: Austin Theory.

► Campeonato Femenil SmackDown: Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

Charlotte Flair ha sido una técnica desde su regreso, y la transición ha sido un poco difícil para una ruda natural como ella. Rhea Ripley, por otro lado, ha tenido un papel importante desde que se unió a The Judgement Day. Ella es una de las mujeres más destacadas en la WWE y todas las estrellas parecen perfectamente alineadas para que ella se vengue de Flair, quien la venció en WrestleMania 36 por el Campeonato Femenino de NXT.

Predicción: Rhea Ripley.

► Campeonato Indisputable de Parejas WWE: The Usos vs. Kevin Owens y Sami Zayn

The Usos han tenido los Campeonatos Indisputables en Parejas WWE durante más de 300 días, y específicamente el lado de Smackdown durante más de 600. Es hora de que alguien nuevo llegue a la cima, y no cabe pensar en una elección más clara para quién finalmente los derroca que Sami Zayn y Kevin Owens. Este resultado agregaría más intriga al evento principal de la noche dos cuando Reigns recibe una presión adicional en la historia para luchar por el control de su familia en la cima. Será un digno final para lo que ha sido la mejor historia en décadas en la WWE.

Predicción: Kevin Owens y Sami Zayn.