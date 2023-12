Aljamain Sterling está listo para hacer su debut en el peso pluma en UFC 300 cuando se enfrente a Calvin Kattar el 13 de abril.

Se espera que el ex campeón del peso gallo suba de categoría para su regreso al octágono, ya que el nombre de Kattar está vinculado a él. Como uno de los únicos contendientes de alto nivel que no está actualmente emparejado, el nativo de Massachusetts # 7-ranking dibuja una gran oportunidad, pero esto no fue siempre el plan.

Durante algún tiempo ha parecido que este sería el enfrentamiento para las próximas apariciones de ambos en el octágono, pero Sterling reveló recientemente otro nombre que estaba sobre la mesa.

Aunque está contento con la pelea que ha conseguido, se hablaba de un rival de mayor rango para su debut en el peso pluma.

► Sterling revela que se habló de una pelea con Arnold Allen pero se descartó debido a planes opuestos

Después de que Dana White hiciera oficial la noticia de que se enfrentaría a Kattar en UFC 300, Sterling entró en directo en su canal de YouTube para hablar con sus fans.

Uno de los comentarios que recibió fue el de un aficionado que creía que Sterling merecía un rival de mayor rango para poder entrar directamente en una eliminatoria por el título como ex campeón de la categoría de peso inferior.

«The Funkmaster» dijo que algo así era una opción en un momento dado, cuando se mencionó por primera vez el nombre de Arnold Allen, número 4 del ranking.

Sterling dijo que esto se descartó una vez que pidió una revancha con el hombre que le quitó su título de 135 libras, Sean O’Malley.

Con Allen reservado para una pelea en enero en el UFC 297, este bache en el camino llevó a la pelea con Kattar a ser la mejor opción para Sterling en el peso pluma.

«Ya sabes lo que es, me habrían dado una pelea más grande si hubiera habido una oportunidad. Uno de los primeros nombres fue Arnold Allen, pero yo pedí la revancha con O’Malley y tal vez por eso no conseguí la pelea con Arnold Allen.

Creo que me la habrían dado, pero las cartas no se alinearon por alguna razón». Arnold está luchando ahora contra Movsar Evloev y esta es la pelea que me conviene. Sigue siendo una pelea divertida, sigue siendo una pelea que me pone en un gran lugar.

«Si gano y puedo lucir bien haciéndolo y Alex Volkanovski gana y dependiendo de quién gane de Arnold Allen y Movsar Evloev, dependiendo de cómo vaya esa pelea, podría ser una victoria fácil para una pelea por el título».