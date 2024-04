El ex campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, defendió su actuación en el evento UFC 300 y explicó por qué la afición debería mostrarle comprensión.

Sterling hizo su debut en la categoría de peso pluma, enfrentándose a Calvin Kattar en la tarjeta preliminar. Dominó a Kattar durante tres asaltos y ganó por decisión unánime. Sin embargo, recibió críticas por parte de algunos espectadores que consideraron su actuación poco emocionante.

► Sterling defiende su actuación en UFC 300 y la compara con la de Harrison contra Holm

Sterling argumentó que Kattar fue responsable de la falta de acción en el octágono, ya que evitó las secuencias de agarre en el suelo. Comparó su lucha con la de Kayla Harrison contra Holly Holm durante la misma noche de combates.

Según él, Harrison tuvo más oportunidades de dominar a su oponente debido a errores de Holm, mientras que él no tuvo las mismas oportunidades claras de avanzar en su posición. A pesar de ello, Sterling se siente orgulloso de su actuación y cree que los aficionados deberían apreciar lo que logró.

«Era un tipo que me daba mucho miedo. Salir ahí y hacer lo que hice, creo que demuestra mucho«, dijo Sterling. «Dominé de principio a fin. Entiendo que no fue el más loco de tierra y libra, pero se necesitan dos para bailar el tango. Si él no intenta ceder la posición para que no lo acaben, ¿qué se supone que tengo que hacer yo? Max Holloway ni siquiera pudo acabar con él, por el amor de Dios.

«Estaba bastante deprimido por ello hasta que volví y lo vi, y en realidad estaba muy gratamente sorprendido con la actuación y orgulloso de lo que era capaz de hacer», continuó Sterling. «Lo intenté (hacer más). Tenía al tipo en control lateral, me tenía bloqueado el pecho y el cuerpo. Cuando pasé, me tenía atado por los brazos… No podía hacer nada con los brazos… La lucha Kayla Harrison, por suerte tenía Holly Holm hacer un montón de errores para ella»

«Holly se puso en algunas malas posiciones que tipo de regalo envuelto oportunidades … Si yo estaba allí y tenía un camino claro a la postura y no lo hice, el abucheo es el infierno fuera de mí … Pero no hubo ninguna oportunidad real como esa… Entiendo la frustración de los fans… pero Kattar hizo lo que tenía que hacer para apagarme… Hice lo que tenía que hacer para dominar. Creo que si lo miras así, tienes que darme un poco de margen».

Aunque algunos espectadores pueden no haber quedado impresionados, Sterling recibió elogios del director ejecutivo de la UFC, Dana White. A pesar de algunas desavenencias en el pasado, Sterling espera continuar su camino hacia la gloria en las dos divisiones de peso y alcanzar grandes logros en el mundo de las MMA.

En resumen, Aljamain Sterling defendió su actuación en el evento UFC 300 y explicó por qué algunos espectadores pueden haber considerado su lucha poco emocionante. Atribuyó la falta de acción a la estrategia de su oponente y comparó su actuación con la de Kayla Harrison durante la misma noche de combates.

A pesar de las críticas, Sterling se siente orgulloso de su rendimiento y espera seguir avanzando en su carrera en el mundo de las MMA.