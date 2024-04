La dos veces medallista de oro olímpica Kayla Harrison espera aprovechar el impulso de su debut en la UFC hasta el título del peso gallo.

Tras su transición a las MMA desde el judo, Harrison encontró un éxito significativo bajo la bandera de la Liga de Luchadores Profesionales (PFL), ganando un par de temporadas de peso ligero en 2019 y 2021.

Pero hacia el comienzo de este año, Harrison se comprometió a un gran desafío y una dura prueba, firmando con la UFC para competir 20 libras más bajo que el peso en el que ganó sus dos cinturones de MMA.

En los prolegómenos del histórico evento de pago por evento UFC 300 del pasado fin de semana, gran parte del debate en torno a Harrison se centró en si daría la talla en la báscula y cómo se vería al hacerlo.

Tras impresionar en ese aspecto el pasado viernes, Harrison repitió la hazaña dentro de la jaula al arrollar a una ex campeona del peso gallo de la UFC, Holly Holm, para estrenarse en el octágono.

Una vez respondidas con rotundidad sus dudas sobre su capacidad para alcanzar el peso ideal y competir en la división de las 135 libras, Harrison se muestra aún más confiada a la hora de convertirse en una «fuerza imparable» en el mayor escenario de las MMA.

► Harrison confía en su superioridad sobre toda la división BW

Durante una entrevista posterior al combate con Caroline Pearce para TNT Sports, Harrison repasó su exitosa llegada a la UFC y se refirió a lo que podría depararle el futuro en la máxima promoción del deporte.

La actuación de la ex judoka ha dejado a muchos pidiendo que reciba una oportunidad inmediata por el campeonato de Raquel Pennington. Sin embargo, dado que «Rocky» parece estar planeando sentarse hasta octubre o noviembre, Harrison propuso recientemente la idea de un combate interino por el título contra la ex reina de la división Julianna Peña. Independientemente de contra quién se enfrente, Harrison no espera un combate difícil.

«No creo que (Pennington o Peña) se enfrenten bien a mí. No creo que nadie en esta división se enfrente bien a mí», dijo Harrison. «Creo que ahora mismo soy una fuerza imparable y éste es mi momento».

Otro punto de discusión tras UFC 300 ha sido un posible enfrentamiento entre Harrison y su antigua compañera de equipo, la excampeona Amanda Nunes. Aunque la «Leona» se retiró el año pasado, insinuó su regreso a principios de 2024 y cuestionó la ausencia de Harrison el pasado fin de semana.

Baste decir que la impresionante actuación de Harrison el 13 de abril ha dejado muchas puertas abiertas. En definitiva, la actuación impresionante de Harrison ha abierto muchas oportunidades para su futuro en la UFC.