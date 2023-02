Alexander Hernández busca redención contra Miller

Alexander Hernández espera superar algunas de sus actuaciones recientes cuando se encuentre con Jim Miller en UFC Fight Night 219.

“The Great Ape” se encuentra actualmente en una racha perdedora de dos peleas después de perder sus dos peleas en 2022. Su pelea más reciente contra Billy Quarantillo vio al peleador de 30 años bajar al peso pluma por primera vez en el UFC, pero después de un buen comienzo, sufrió una derrota por nocaut técnico al final del segundo asalto.

Hernández ahora hará un cambio rápido y regresará a la división de peso ligero contra el veterano de UFC Miller. “The Great Ape” explicó en el día de los medios de UFC Fight Night 219 que siente que sus luchas recientes han sido principalmente del lado mental, y ahora está buscando abordar eso con una oportunidad de aviso corto.

“Después de la última que le dije a mi manager y entrenador… No quiero seguir armando esta mierda. Sabes, no quiero hacer otro campamento de catorce o quince semanas como he estado haciendo en mis últimas dos peleas. No quiero pasar la mitad del año pensando en este momento. Y nunca se ha vuelto más evidente para mí que ahora que esto no es un problema físico, es un problema mental. Y así, mentalmente estoy muy entusiasmado. Estoy enojado conmigo mismo, quiero redimirme”.

“Estoy listo, estoy realmente entusiasmado. Como estoy emocionado. Entonces, el corte de peso es simple para 155 ahora porque tengo más de un – en camino a un cuadro de 145. Me estaba preparando para hacer eso de nuevo. Entonces, cuando estaba hablando con ellos dos sobre lo que está en el horizonte porque quería deslizarme en algo más corto, idealmente el Apex porque, hombre, terminé con eso y dije: ‘Yo no’ No quiero contárselo a nadie. Solo quiero ir a un sótano y resolver esta mierda. Solo ve a pelear como dos, tres peleas. Consigue mi mojo, vuelve a la corriente principal. Y el Apex, el oponente, la línea de tiempo, todo encajaba a la perfección, así que nos lanzamos a ello”.

Miller originalmente estaba programado para encontrarse con Gabriel Benítez en UFC Fight Night 219, pero es probable que al hombre de 39 años no le molesten los cambios de oponentes en esta etapa de su carrera. “A-10” ha estado en la lista de UFC desde 2008, y actualmente está en una racha de tres victorias consecutivas en las que ha terminado con esos tres oponentes.