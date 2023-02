Jessica Andrade: “Nadie quiere pelear con Erin Blanchfield”

Jéssica Andrade siente que su enfrentamiento con Erin Blanchfield en UFC Fight Night 219 es una pelea que muchas otras pesos mosca están tratando de evitar.

La mujer de 31 años ya comenzó su año con una actuación dominante contra Lauren Murphy en la cartelera principal de UFC 283 , pero Andrade regresará a la jaula menos de un mes después de esa victoria como la mitad del evento principal de UFC . Noche de pelea 219.

Originalmente, la cartelera estaba destinada a ser encabezada por Marlon Vera vs. Cory Sandhagen antes de que se moviera esa pelea, lo que resultó en que una pelea de peso mosca femenino entre Blanchfield y Taila Santos fuera trasladada al evento principal. Cuando los problemas de visa obligaron a Santos a retirarse, Andrade estuvo feliz de intervenir con poca antelación para enfrentarse a Blanchfield.

“Cold Blooded” está invicto desde que se unió a UFC, y en el día de medios de UFC Fight Night 219, se le preguntó a Andrade si el joven de 23 años estaba en su radar antes de aceptar el enfrentamiento.

“La he visto venir y nadie parece querer pelear con ella. Y yo dije ‘Sabes, ¿por qué no?’ Quiero decir, si lo piensas bien, me refiero a cuatro victorias seguidas. Ella está arriba y viniendo. He visto las peleas y, obviamente, lo más importante, su última pelea, que realmente muestra cómo van las cosas”.

“Ella es realmente evasiva en el golpe, no tan poderosa en lo que respecta al golpe. Pero luego la ves cuando ella [te] derriba, el suelo y cómo realmente obtiene las sumisiones y cómo encierra a las personas. Entonces, creo que esto es lo más importante para mí, ¿sabes? Defensa contra derribos, y solo para mantenerme alerta. Sabemos que cada vez que vamos al suelo, las cosas pueden ponerse difíciles con ella”.

Blanchfield se encuentra actualmente en una racha ganadora de siete peleas en general, pero una pelea con un ex campeón de peso paja en Andrade fácilmente será la prueba más grande de su joven carrera.

“Bate Estaca” perdió su título ante la actual campeona de peso paja Weili Zhang en 2019 y decidió pasar al peso mosca en 2020, lo que la llevó a desafiar a Valentina Shevchenko por el título de esa división al año siguiente.