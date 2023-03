Alexa Grasso: Feliz e inspirada para la pelea

Alexa Grasso sabe que le espera el reto más difícil de su carrera, pero ha cubierto todas las bases en preparación para la oportunidad de hacer historia.

En UFC 285, la mexicana Grasso (15-3 MMA, 7-3 UFC) tendrá la oportunidad de poner fin al reinado de Valentina Shevchenko, quien ha mantenido el título de peso mosca femenino desde 2018, acumulando siete defensas del título.

Es una orden alta, y una que Grasso fue más allá para prepararse para ser la que detenga el dominio que Shevchenko (23-3 MMA, 12-2 UFC) ha mantenido en la división. Tendrá su oportunidad en la pelea co-estelar de pago por evento que se celebrará este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“He estado observando su carrera durante mucho, mucho tiempo, y creo que este es el mayor reto de mi vida“, dijo Grasso a los periodistas en el UFC 285 del miércoles. “No puedo decir que soy la mejor luchadora si no me he enfrentado a alguien como ella. Estoy realmente feliz e inspirada para esta pelea. Sé que es dura, sé que es peligrosa en todos los aspectos, y eso me ha hecho entrenar muchísimo. Mucho.

“Fui extrema con mi disciplina, fui extrema con mi entrenamiento, con mi dieta, con mi acondicionamiento. Fui extrema en todos los aspectos y, definitivamente, ahora soy mejor atleta, y estoy impaciente por demostrarlo”.

La impresionante racha de cuatro victorias de Grasso la ha llevado a este momento. Tras derrotar a Viviane Araujo por decisión unánime en octubre, empezó a apuntar al UFC 285 como posible fecha de regreso, aparentemente deseando que se produjera el combate por el título.