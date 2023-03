Charlotte Flair: “Los fanáticos quieren que sea arrogante”

Charlotte Flair está en una nueva etapa como Campeona SmackDown tras regresar de manera sorpresiva en el último SmackDown del año pasado, y ahora irá a WrestleMania 39, donde esperará a Rhea Ripley, quien la retó luego de haber ganado el Royal Rumble femenil hace unas semanas. Ambas tienen una historia previa, ya que se enfrentaron en WrestleMania 36, aunque trabajando en roles invertidos, ya que La Reina había ganado el Royal Rumble ese año y era la ruda, mientras que The Eradicator era la Campeona NXT y era la técnica.

► Charlotte Flair prefiere el papel de ruda

A pocas semanas de WrestleMania 39, La Reina fue entrevistada en The Dan LeBatard Show, y declaró que en este momento es más fácil para ella hacer el papel de ruda en la televisión de la WWE que el papel de técnica, considerando de que ha trabajado en ambos bandos. Charlotte Flair agregó que para ella es más fácil hacer que los fanáticos la abucheen.

“Oh, piensas. Eso es más difícil (hacer el papel de técnica). Entonces, ahora mi mentalidad es que no soy una buena tipa, no soy una mala tipa. Yo solo soy (…) yo soy la mujer”.

“Bueno, pasé tantos años tratando de que la gente me abucheara. Y ahora, con la recepción con nuestros fanáticos y ellos están tan emocionados de verme, solo trato de no pensar demasiado. Creo que quieren verme ser arrogante ahora. Como si quisieran animar eso. No quieren que sea cursi. Solo quieren que sea yo mismo y eso es lo que ellos (…) Es más una cuestión de respeto por todo lo que he hecho dentro de la industria”.

Charlotte Flair está lista para enfrentarse a Rhea Ripley en WrestleMania 39 y se espera que ese sea el combate estelar de la primera noche. Actualmente están empezando a desarrollar su rivalidad y habrá que esperar a ver lo que pase en las siguientes semanas para ver si los fanáticos logran invertir en esta rivalidad de la misma manera que ocurrió en el 2020.