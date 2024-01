Alexa Bliss y Braun Strowman cambian de look

Atrás quedaron los tiempos en que Braun Strowman y Alexa Bliss formaban pareja luchística en WWE. Hubo momentos en que también se jugó con la idea de un romance entre ellos pero ni ocurrió en la vida real ni tampoco se convirtió nunca en una verdadera historia de las Superestrellas. De la misma manera, ya no existe el torneo Mixed Match Challenge. Y al mismo tiempo, en estos momentos, ambos están ausentes de la programación desde hace varios meses, aunque por motivos distintos.

► Alexa Bliss cambia de look

«The Goddess» fue mamá. El 27 de noviembre dio a luz a su hija, Hendrix Rouge Cabrera, con su esposo, el músico Ryan Cabrera. Todavía no se sabe cuándo va a volver a la acción luchística pero quizá suceda durante el Royal Rumble 2024 ahora que está tan cerca y que su participación como una integrante sorpresa de la lucha de 30 mujeres sería toda una celebración para los fanáticos. También hace tiempo que no se ve nada grande de ella en WWE.

Por otro lado, durante su tiempo lejos de las cuerdas, Alexa Bliss ha cambiado de look:

► Braun Strowman cambia de look

Lo mismo ha sucedido con «The Monster of All Monsters». En su caso parece tener más que ver con el no acudir al peluquero, al contrario que en el de su compañera, lo cual no es una crítica, ni mucho menos, pero sí llama la atención, teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte en WWE ha lucido sin cabello.

En cuanto al regreso a las cuerdas de Braun Strowman, tampoco se conoce una fecha concreta, aunque, igualmente, también cabría esperarse que se de en el próximo Premium Live Event de WWE. En cuanto a su recuperación de la lesión, no hace mucho compartía la siguiente actualización:

«Estoy genial, amigo. Cada día me siento mejor y sigo pa’lante con todo. Acabo de recibir luz verde para volver a levantar pesas, lo cual es un gran avance desde mi cirugía. WWE se portó de maravilla conmigo.

«Tengo que resaltar la atención médica de primera que he recibido, especialmente del doctor Andrew Cordover en el prestigioso Centro Médico Andrews en Birmingham, Alabama. Este man es el número uno en el mundo para la operación que me hicieron. Está claro que estuve en manos de un experto durante toda mi recuperación.

«Estoy recuperando el tamaño… estoy un poco fofo, qué te digo. Así que sí, hace como dos semanas y media me dieron luz verde para volver al hierro sin restricciones. Todavía nada de golpes a la cabeza ni de recibir golpes, esas movidas, así que aún faltan como uno o dos meses para volver al cuadrilátero. Pero cuando llegue el momento, estaremos listos para la acción».