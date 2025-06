AJ Francis: «Soy la estrella de esta generación»

El luchador AJ Francis, quien era conocido como Top Dolla en la WWE, se reivindica como estrella de la lucha libre actual. Desde TNA, aunque también compite en la escena independiente -es campeón tanto en REVOLVER como en Reality of Wrestling-, explica que hace mejores las carreras de otros cuando se cruzan con él, haciendo referencia, por ejemplo, a Trick Williams, Superestrella NXT y presente Campeón Mundial de la Total Non-Stop Action.

“Cuando volvamos atrás en los anales del tiempo y veamos a todas las personas con las que me he cruzado y cómo sus carreras cambiaron después de cruzarse conmigo, podremos discutir quién es realmente la mayor estrella de esta generación, que soy yo.

“Ustedes no estaban hablando de KC Navarro. KC no es un mejor talento que hace un año. Era igual de bueno el año pasado. La diferencia es que estuvo conmigo, así que pudo demostrar lo bueno que es. Ustedes ya habían descartado por completo a Rich Swann. Sí, hasta que se unió a First Class.

“Nadie estaba descargando la música de Joe Hendry hasta que empezó a luchar contra AJ Francis. No recuerdo otra ocasión en la que Trick dejara el escenario entre abucheos como lo hizo al final del First Class Penthouse. Tuvieron al Trick villano porque lo pusieron con First Class… la gente me odia.

“No me importan esas personas que me quieren ahora. Yo no he cambiado nada. Si apenas ahora te estás dando cuenta de que yo soy el mejor, entonces tienes mal gusto.”