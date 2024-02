Afa cerrará WxW Wrestling, su empresa de lucha libre

Como lo reportamos hace unos días aquí en SÚPER LUCHAS, Afa Anoa’i, el tío de Roman Reigns, estuvo bastante delicado de salud y estuvo dos días hospitalizado. Pero, a sus 81 años, pudo librarse de una neumonía.

Sin embargo, lamentablemente, la situación de salud de Afa no es la mejor. Por tal motivo, se ha podido saber a través de la cuenta de Facebook de su hijo, Afa Anoa’i Jr., que Afa deberá cerrar su academia y empresa de lucha libre, WxW.

► La mala salud de Afa the Wild Samoan hace que cierre su empresa y academia de lucha, WxW

La World xtreme Wrestling fue creada en 1996 por Afa y su sede central está en Minneola, Florida. Afa fue su creador y el encargado de programar y promocionar algunos eventos, en donde competían sus alumnos.

El motivo por el cual se cerrará la empresa de Afa the Wild Samoa es porque este todavía tiene grandes problemas de salud y, por ejemplo, el alzhéimer, ha ido progresando en Afa. Esta fue la larga declaración de Afa Jr.:

¡Avisito de texto largo, chicos, agárrense que esto va para rato! Me he estado rayando tratando de encontrar las palabras adecuadas para esta carta ¡y vaya que me está costando! Las emociones están que arden dentro de mí. Así que por favor, tengan paciencia conmigo, esto podría alargarse un poco.

Toda mi vida, ¡literalmente! Cada día de mi vida ha estado relacionado con la lucha libre profesional. Y cuando digo literalmente, ¡es literal! ¡Porque mi padre, Afa el Samoano Salvaje, fue despedido de su contrato en ese entonces con la WWF por dejar la gira para presenciar mi nacimiento! Y como todos sabemos, que mi viejo fuera despedido el día de mi nacimiento no lo detendría nunca de construir una dinastía. Y eso era algo que ya estaba en marcha mucho antes de esa noche de octubre de 1984.

Voy a resumir mi infancia en un santiamén para todos ustedes. ¡Muy simple! ¡Lucha libre profesional! Literalmente estaba en un ring antes de poder caminar por mi cuenta, ¡porque teníamos un ring en nuestro patio trasero! Mi padre entrenaba y moldeaba a toda nuestra familia en ese patio trasero de Connecticut. Todos mis primos, desde Yokozuna hasta Rikishi, y mis hermanos Sam y Lloyd, y todos los amigos de mi viejo y los prospectos potenciales que apenas estaban tratando de abrirse camino. ¡Hasta que nos mudamos a Pensilvania y mi padre tuvo un centro de entrenamiento oficial bajo Jordan Lanes en Allentown, PA! Ahí es donde realmente comencé a entender la importancia del papel de mi padre en esta industria. En ese momento, mi padre realmente estaba marcando el estándar en el entrenamiento de lucha libre profesional, ya que era el campamento de desarrollo original de la WWE.

En ese momento, era el único campamento sancionado en el mundo respaldado por la WWE misma. ¡Y pensar que todo esto comenzó en un patio trasero de Connecticut! Y, por supuesto, mi padre estaba de vuelta en la carretera con la WWE, dirigiendo a mi hermano y primo como LOS HEADSHRINKERS. ¡Lo divertido es que mi viejo nunca se detuvo! Mantuvo su centro de entrenamiento abierto y ofreció un lugar para que los superestrellas entrenaran. Y también fue un exitoso promotor de lucha libre profesional (TWWF y WXW) que mantuvo viva la zona de lucha libre de Allentown/Northeast PA incluso después de que la WWE se fuera. ¡Mi viejo organizaba espectáculos que presentaban luchadores activos de la WWE! ¡Hemos tenido tantos luchadores contratados en los eventos de mi padre que es una locura mirar hacia atrás!

Gente como Owen Hart, Yokozuna, Rikishi, Savio Vega, Bruno Sammartino, Dlo Brown, Mark Henry, The Rock, Undertaker, Kane, Roaddogg, Chris Jericho, Mick Foley, Eddie Guerrero, Too Cool, literalmente podría seguir todo el día, ¡pero entienden la idea! ¡Todos los luchadores contratados actuando en el nivel independiente para nuestros fans! ¡Mi padre lo logró! Y desde entonces, no ha habido un promotor independiente que haya logrado eso tampoco. ¡Y eso es solo lo contratado, ni siquiera menciono a aquellos que abandonaron la empresa de mi padre y se convirtieron en superestrellas! Chicos y chicas como Billy Kidman, Kanyon, Snitsky, Eric Young, Beth Phoenix, Matt Striker, Gail Kim, Mercedes Martinez, Low Ki, Homicide, Trent Acid, Umaga, Rosey y Batista. Y créanme. También he dejado mucho fuera de este relato, ja.

Avanzamos rápidamente a varios cambios de lugares, mi viejo se estableció en Minneola, Florida, donde mantuvimos viva la WXW. Mientras estuvo allí, continuó entrenando a las superestrellas de hoy mientras organizaba espectáculos en el ayuntamiento local. Mi padre ha entrenado y formado literalmente a miles de personas dentro de nuestra gran industria. ¡No solo estrellas! Sino a todos los demás, porque por cada estrella que mi padre entrenaba, había cientos y cientos de otros también.

Anoche, en su evento de la WXW, anunció que cerrará la WXW y que el 13 de abril será el último evento de la WXW ¡nunca! Nunca pensé que vería un día en que la WXW no estuviera presente. Este anuncio me tomó desprevenido y realmente he estado luchando para procesarlo. La WXW siempre ha sido más que una simple promoción independiente para mí. La WXW siempre fue más que el centro de entrenamiento. ¡La WXW era mi refugio, mi escapada, mi equipo local! Representaba a la WXW tan orgullosamente como representé a la compañía más grande del mundo. ¡Y lo hice con orgullo! La WXW es mi hogar. Pero como todas las grandes cosas, ¡el tiempo no espera a nadie! ¡Y es hora de que la WXW tome su lugar entre las estrellas como una de las MÁS GRANDES compañías de lucha libre profesional que jamás haya existido!



¡Los recuerdos que la WXW ha creado a lo largo de los años durarán para siempre! Así que gracias a mi padre por darle un lugar a tantas personas para perseguir sus sueños. ¡Gracias a todos los luchadores a lo largo de los años! Todos ustedes han impactado nuestras vidas de tantas maneras. ¡Gracias a todos los fans, amigos y familiares que han apoyado a la WXW todos estos años! ¡Gracias a la WXW por darme mi comienzo y por todo lo que sé sobre esta gran industria! ¡Gracias a todos los que han ayudado de cualquier manera! ¡Gracias a todos los patrocinadores, equipos de producción, agentes y todo el personal detrás del escenario que es importante para mantener las cosas en marcha! ¡Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para leer esto! Me despido con esto ¡Es algo que nunca olvidaré y sé que muchos también recordarán!

«¡Lo grande, lo mejor! ¡MEJOR QUE EL RESTO!»



¡Adiós WXW! ¡Ya te extraño!



Con cariño,

Afa Jr.

(Primer Campeón Grand Slam de la WXW)