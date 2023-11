AEW Rampage logra uno de los peores ratings de la historia

Esta semana el episodio de AEW Rampage contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Komander vs. Penta el Zero Miedo vs. Hijo del Vikingo.

Las luchas presentadas fueron:

Penta el Zero Miedo venció a Komander y El Hijo del Vikingo (*** 1/2) The Gunns vencieron a Christopher Daniels y Matt Sydal (***) Skye Blue venció a Marina Shafir (**) Daniel García venció a Trent Beretta

► AEW Rampage ocupó el lugar 55 en la noche del viernes

► AUDIENCIA: AEW Rampage tuvo un promedio de 280 mil televidentes. Esto es 38 % por debajo de los 309 mil espectadores de la semana pasada. obtuvo un rating de 0.07 en el grupo demográfico 18 a 49 esto es menos que los 0.09 de la semana pasada.

Rampage ocupó el puesto número 55 en los programas originales del Cable Top 150, esto esta por debajo del puesto número 52 de la semana pasada, con una calificación de 0.07 en el grupo

El episodio de WWE SmackDown del viernes obtuvo un rating de 2 millones 017 mil espectadores, y en rating quedó en el primer lugar de la noche. Mientras EW Rampage ocupó el lugar 55 en el en los programas originales.